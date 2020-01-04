Urla’da CHP'li Belediye Başkanı Burak Oğuz'un FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Urla Kaymakamı Önder Can'ın belediye meclisi toplantısını yapmayacağının öğrenilmesi üzerine, CHP grubu halka açık toplantı düzenledi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un da katıldığı toplantıda, halk meclisi kurulacağı açıklandı. CHP grubu, meclis toplantısının yapılmaması üzerine, grup toplantısını halka açık olarak düzenleme kararı aldı. Urla'daki Esopark'ta yapılan toplantıya, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri ve Urla halkı katıldı.

'HALK MECLİSİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Demokrasinin tarihin hiçbir döneminde insanlara altın tepsilerde sunulmadığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Urla halkının oylarıyla seçilmiş meclis iradesinin yok sayılamayacağını vurguladı. Soyer, “Her ay meclis toplantısını yapmayı sürdüreceğiz. Ben de katılacağım. Urla'nın sorunlarını, taleplerini büyükşehir belediyesi olarak elimizden geldiğince dinleyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Urla belediye meclisimiz belediye başkanımız varken nasıl çalışıyor idiyse, öyle çalışmaya devam edecek. Vatandaşlarımızın, meclisimize sahip çıkmasını, yol göstermesini, rehberlik etmesini istiyoruz. Belediye bürokrasisinin boşluğunu halk dolduracak. Böylece halk meclisini hayata geçirmiş olacağız” dedi.

MECLİSTEN BİR KİŞİ SEÇİLECEK

Soyer, belediye meclis üyelerinin de belediyeye sahip çıkmalarının önemine değinerek, “Belediye meclis üyelerinden birisi halkın başkanı olarak seçilecek ve o bizim için belediye başkanı olacak. Bir dahaki toplantıda mutlaka bir kişi seçilecek ve sizin seçilmiş başkanınız olacak. Biz burada temsil edilmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

AMAÇ, KAYYUMA KARŞI BİRLİKLTE MÜCADELE

Ayrıca toplantıda bazı partililerin genel merkezin geç refleks gösterdiği yönünde çıkışlarda bulunduğu, bir takım partilinin ise de adaylık belirleme sürecine tepki gösterdiği öğrenildi. Tepkilere, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "Burası mahkeme değil" diyerek cevap verirken, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de “Siyasilerle ilgili adaylık dönemlerinde bir takım suçlama, söylenti olabilir. Bizim elimize herhangi bir belge ulaşmadı. Masumiyet karinesi var. Biz demokrasiye inanan bir partiyiz. Biz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Bu toplantıyı düzenlemekteki temel amacımız kayyuma karşı Urlalılarla birlikte mücadele etmektir" dedi. (İzmir/EVRENSEL)