04 Ocak 2020 14:01

Dünyadaki halk eylemleri: Örgütlü, sokağa dönük eylemler hayatı değiştiriyor

Kocaeli’de, ‘Dünyada neler oluyor?’ sorusunu tartışmak üzere söyleşi düzenlendi.

‘Dünyada neler oluyor?’ söyleşisi için bir araya gelen konuşmacı ve dinleyiciler

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Evrensel Gazetesi'nin 25. yılı kapsamında Kocaeli'de gerçekleştirilen etkinlikte 'Dünyada neler oluyor?' sorusuna cevap arandı.

    Şili'den Fransa'ya, Lübnan'dan Ekvador'a, Irak'tan Finlandiya'ya, Sudan'dan Cezayir'e dünyanın birçok bölgesinde halklar 2019'da adaletsizlik, zamlar, yoksulluk ve yolsuzluk gibi nedenlerle çeşitli sokak eylemleri, grevler ve mitingler düzenledi. Dünyada nelerin olup bittiğini konuşmak için Evrensel'in çağrısıyla bir araya gelen 120'nin üzerinde vatandaş, Kocaeli Dayanışma Akademisinde (KODA) gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

    Evrensel Yazarı İskender Bayhan ve KODA üyesi Doç. Dr. Yücel Demirer'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, dünya halklarının sokak eylemlerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi ile başladı.

    Sinevizyon gösteriminin ardından sözlerine başlayan İskender Bayhan, “Evrensel 25 yaşında, AKP'den daha uzun süredir varlığını sürdürüyor. AKP’den daha uzun yaşayacağını da düşünüyoruz. 25. yaşımız bizim için mücadele yılı oldu, yeni yaşımızı Basın İlan Kurumunun (BİK) ambargosu ile karşıladık. 2020'nin ise işçiler, emekçiler ve bizler için iyi bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

    Halk hareketlerinin tek tek ve kategorik olarak incelenmesi gerektiğini söyleyen Bayhan, “Dünyadaki halk hareketlerini 3 ana coğrafyada yaşanılan ve yükselen hareketler olarak görüyoruz. Bu hareketleri biz birbirine bağlı olarak görmek istesek de bunları 3 başlık altında toplayabiliriz. Birincisi büyük emperyalist güç merkezlerindeki ayaklanmalar, grevler. İkincisi Avrupa merkezli çıkan grevler, eylemler ve üçüncüsü ise bağımlı ülkelerde çıkan halk hareketleri. Bu hareketlere dair dünya kapitalizminin, ABD ve Rusya'nın konumlanma süreci ve halkların bu süreçte ne tepki verdiği bizler için önemli” ifadelerini kullandı. 

    ‘ÜÇÜNCÜ YOL BULUNMALI’

    Henüz kendine önderlik edecek bir güç bulamamış halk hareketleri bakımından yeni bir döneme girildiğini ve bundan sonra neler olacağını halkların deneyimleyerek göreceğini ifade eden Bayhan, "Ne diyorlardı? 'Dünya küçük bir köy olacak, artık tarihin sonu gelecek ve eskisi gibi iki kutuplu bir dünya olmayacak.’ Bunlar bütün dünyayı, insanlığı mutlu edecekti, dünyaya barış egemen olacaktı ama olmadı. Bütün bu olacak denen yalanlar bunun için söyleniyordu, yani doğrular bir yanlışa bağlanıyordu. Aslında bakarsanız Erdoğan da birçok şeyi doğru söylüyor ama sürekli yanlışı savunmak için bu doğruları söylüyor. Libya'ya ilişkin de doğru söylüyor mesela. 'Büyük kavga var, paylaşım var, herkes hegemonyasını kurmaya çalışıyor' diyor ama yine yanlışı savunmak için; 'Ee, biz yaya mı kalacağız, burada bir şey yapmayacak mıyız?' Bu politika bölgede pay kapma politikasıdır. Bu coğrafya yeniden paylaşılacak, yeni bir sürece girdiğimiz açık ama yaşayarak göreceğiz. Eski statü önümüzdeki süreçte çözülecek” ifadelerini kullandı. “Halk hareketlerinden çıkaracağımız dersler var, bir üçüncü yol bulunmalı” diyen Bayhan, sözlerini mücadele çağrısıyla bitirdi:

    “Halklar bütünüyle bağımsız politik örgütlenmeler geliştirmeliler. Bu örgütlenmeler temelinde kendi sınıfsal politikalarını da belirlemeliler. İşçi sınıfı başta olmak üzere sınıf örgütlenmeleri üzerinden yürümeleri gerekiyor ki sonuç alabilelim.”

    ‘TUHAF ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ’

    Bayhan’ın ardından, Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi iken KHK ile ihraç edilen ve KODA'nın kurucuları arasında yer alan Doç. Dr. Yücel Demirer konuştu. Evrensel gazetesine teşekkür ederek sözlerine başlayan Demirer, “Çünkü Evrensel'in biz KHK'lilere gösterdiği destek, bizim için hoşnutluk konusudur, moralimizi yüksek tutmamız konusunda önemli bir yer tutuyor. Özellikle Evrensel'in, BirGün'ün karşı karşıya kaldığı BİK saldırısı, Sendika.Org'un önüne çıkarılan engellerin hiç biri tesadüf değil. Onun için bu yayınlarımıza sahip çıkma zamanı” dedi.

    Dünyanın her yerinde özgürlük, adalet ve hoşgörü vaadi ile gelenlerin bugün klasik baskıcı rejim uygulamaları sergilediğini ifade eden Demirer, “Eric Hobsbawm içinden geçtiğimiz dönem için 'Tuhaf zamanlar' tabirini kullanıyor. Sahiden tuhaf zamanlardan geçiyoruz. Dünyanın her yerinde bizimkiler direniyor, itiraz ediyor. Bizim ile benzerlikleri gözüme çarptı, benzer polisler, kalkanlar, coplar. Halkın ise bizimkiler gibi yalın kılıç kendini korumaları... Bu ülkelere baktığımız zaman 10 tanesinden en az 7'sinde ülkeleri yöneten partilerin isimlerinde demokrasi, adalet, özgürlük var” ifadelerini kullandı.

    Dünya halklarının hareketlerine dair hazırlıksız yakalanıldığını da belirten Demirer, “Bir dönemin ezberleriyle, çift kutuplu dünya düzleminde geliştirilen siyaset yapma biçimlerinin sonuna gelindiğinde aş, iş, ekmek ve güvence bulamayan kitleler alanlara çıktığında bu kitleleri değerlendirmek konusunda sol, sosyalist entelektüeller olarak hazırlıksız yakalandık. Karşı karşıya kaldığımız içinden geçtiğimiz dönemi anlamak konusunda merceklere ihtiyacımız var” dedi. 

    ‘ÖRGÜTLÜ CESARET TEK ŞANSIMIZ’

    “Canımız sıkılıyor, yarın ne yapacağımız konusunda pek bir fikrimiz yok, ihtiyacımız olan örgütlülüğün henüz uzağındayız” diyen Demirer, sözlerini şu şekilde tamamladı:

    “Sinevizyonda da gördük, her şeyden, akıldan da önce cesareti görüyoruz. Burada bir akıl var ama bu halk hareketlerinin hepsinde de cesaret var. Ama yüzlerce insan bu gösterilerden sonra evine dönemedi, gözaltılar, işkenceler, tutuklamalar, ölümler... Dünya siyaseti artık akıl kadar cesareti de gerektiren bir noktada. Evet, tuhaf zamanlardayız, bu zamanlarda hem kredi kartı harcamamı yapacağım, tatilimi de kaçırmayacağım, arabamı da 3 yılda bir değiştireceğim ama bu ülkede de yaşamak istiyorum demenin mümkünü kalmadı. Bunu en son söyleyecek kişilerden biriyim, hayatını örgütlü yaşama adamış nice insan var burada, ben sırtında yumurta küfesi olmayan bir akademisyendim. Ama ülke öyle bir yere geldi ki, artık sadece akıllı değil cesaretli olmazsak, yan yana durmazsak bir adım öteye gidemeyeceğimiz günlere geldik. Örgütlü, yüzü sokağa dönük eylemler hayatı değiştiriyor. İyimser olmakta fayda var, örgütlü cesaret tek şansımız.”

    ‘GERÇEKLERİ DAHA FAZLA GÖRÜNÜR KILALIM’

    Etkinlikte Fransa Genel İş Konfederasyonu (CGT) Bölge Sorumlusu Gürsel Durmaz’ın etkinliğe gönderdiği video mesaj da izlendi. Konuşmaların ardından etkinliğin moderatörlüğünü yapan Evrensel Kocaeli Muhabiri Hasret Gültekin Kozan, “Evrensel, BirGün ve Cumhuriyet’e uygulanan BİK ambargosu ve yine özellikle çeşitli baskılarla yayın hayatına devam etmeye çalışan Yeni Yaşam Gazetesine destek olmak, onları yaşatmak bizlerin elinde. Çağrımızı buradan da yineleyelim, her gün iki Evrensel alıp, birini siz okuyun, birini de en yakınızdakine okutun. Bu gazeteleri yaşatalım, gerçekleri daha fazla görünür kılalım” dedi.

    Etkinlik soru cevaplarla son buldu. (Kocaeli/EVRENSEL)

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin hükümetin bir çalışması var mı?
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Türkiye artık "Afro-Avrasya ülkesi"yse...

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    ABD'nin Kasım Süleymani suikasti ve gösterdikleri

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Vatanseverlik nedir?

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Emekçinin gücü

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Oyunlara zorunlu bir bakış - I

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    2020 adaylar turnuvası
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Dünyadaki halk eylemleri: Örgütlü, sokağa dönük eylemler hayatı değiştiriyor
    Dünyadaki halk eylemleri: Örgütlü, sokağa dönük eylemler hayatı değiştiriyor

    Kocaeli’de, ‘Dünyada neler oluyor?’ sorusunu tartışmak üzere söyleşi düzenlendi.

    Asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin hükümetin bir çalışması var mı?
    Asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin hükümetin bir çalışması var mı?

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıtlaması istemiyle asgari ücrete ilişkin soru önergesi verdi.

    AKP ilçe başkanı, gönderdiği kişiye yardım yapılmayınca vakfı bastı
    AKP ilçe başkanı, gönderdiği kişiye yardım yapılmayınca vakfı bastı

    AKP Diyadin İlçe Başkanı Sezer Uğur Özmen’in Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderdiği bir kişiye yardım yapılmaması üzerine vakıf binasını bastığı iddia edildi.

    Yozgat’ta işten atılan madenciler direniş çadırı kurdu
    Yozgat’ta işten atılan madenciler direniş çadırı kurdu

    Yozgat Sorgun’da işsiz bırakılan 135 maden işçisi çadır kurarak direniş başlattı.

    Sarılma cezası alan öğretmenlerin avukatı: Bakanlık algıyı başka yöne çekiyor
    Sarılma cezası alan öğretmenlerin avukatı: Bakanlık algıyı başka yöne çekiyor

    Doğum günü dolayısıyla sarıldıkları için ceza verilen öğretmenlerin avukatı Emrullah Karadaş valilik ve bakanlıktan yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

    Nazmiye Koyuncu cinayeti şüphelisi 4 kişi serbest bırakıldı
    Nazmiye Koyuncu cinayeti şüphelisi 4 kişi serbest bırakıldı

    Ankara Çubuk’da Nazmiye Koyuncu cinayetinin şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

    Mazıdağı kayyumu 10 çalışanın işine son verdi
    Mazıdağı kayyumu 10 çalışanın işine son verdi

    Kayyum atanan Mazıdağı Belediyesinde “güvenlik soruşturması” bahanesi öne sürülerek 10 çalışanın işine son verildi.

    Cizre kayyumu hukuksuz belediye meclis toplantısı ile şirketlere atamalar yaptı
    Cizre kayyumu hukuksuz belediye meclis toplantısı ile şirketlere atamalar yaptı

    Cizre Belediyesi kayyumu Davut Sinanoğlu, usulsüz belediye meclis toplantısı düzenledi; encümenler ve kaymakamlık görevlilerini belediye şirketlerine atadı.

    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor
    400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    Türkiye Yazarlar Sendikası, Ömer Seyfettin'i anıyor
    Türkiye Yazarlar Sendikası, Ömer Seyfettin'i anıyor
    Cemal Süreya kendi çizimleriyle anılacak
    Cemal Süreya kendi çizimleriyle anılacak
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı
    Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı

    Manisa Salihli’de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 24 kişi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Hafize Kurban cinayeti davası: Son sözleri ‘Kurtarın, yaşamak istiyorum’ oldu
    Hafize Kurban cinayeti davası: Son sözleri ‘Kurtarın, yaşamak istiyorum’ oldu

    Hafize Kurban’ı bıçaklayarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan Uğur Kurban, Denizli Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Hasan Ağa Bahçesi’nde kuruyan ağaçlar halkı endişelendiriyor
    İzmir Hasan Ağa Bahçesi’nde kuruyan ağaçlar halkı endişelendiriyor

    İzmir’in Kültür Park’tan sonraki en büyük yeşil alanlarından olan Hasan Ağa Bahçesi’ndeki ağaçların kurumaya başlaması halkta endişeye yol açıyor.

    AKP'nin sürgün politikalarına CHP'li Süleyman Bülbül'den tepki
    AKP'nin sürgün politikalarına CHP'li Süleyman Bülbül'den tepki

    CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, son dönemde Nazilli'de görev yapan kamu görevlilerinin AKP milletvekillerinin baskı ve sürgün tehdidine maruz kaldığını açıkladı.

    CHP'li Atila Sertel artan uyuz vakalarını sordu: Bakanlık ne zaman açıklama yapacak?
    CHP'li Atila Sertel artan uyuz vakalarını sordu: Bakanlık ne zaman açıklama yapacak?

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir ve Türkiye genelinde uyuz vakalarının arttığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

    Denizli'de emekçilere asgari ücreti sorduk: Günlük 10 TL çocuğun harçlığı bile değil
    Denizli'de emekçilere asgari ücreti sorduk: Günlük 10 TL çocuğun harçlığı bile değil

    Denizlili emekçiler, “Artık hesap yaparak işin içinden çıkamıyoruz. Günlük 10 lira bir çocuğun harçlığı bile etmiyor. Temennimiz o ki 2020 yılında tükettiğimiz şeylere zam yapılmasın” dedi.