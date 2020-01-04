Yozgat’ta işten atılan madenciler direniş çadırı kurdu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan ve 5 gün önce faaliyeti durdurulan Yeni Çeltek Maden Ocağı’ndaki 135 işçi kışın ortasında işsiz kaldı. 2 aylık maaşlarını ve tazminatlarını alamayan, maden kapandıktan sonra kendilerine başka yerde iş bulunacağı sözleri tutulmayan işçiler maden önünde çadır kurarak direnişe başladı.

Türk-İş’e bağlı Maden-İş Sendikasına üye işçiler, sabah saatlerinde maden ocağının önüne giderek çadır kurdu. Yaşananları Evrensel’e anlatan işyeri temsilcisi Fatih Arslan, 31 Aralık’ta yaklaşık 135 kişinin işten çıkarıldığını söyledi. 5 ay önce madende yer altı faaliyetinin durdurulduğunu ve gerekçe olarak da artık açıktan maden arayacaklarının bildirildiğini belirten Arslan, “Bu süreçte maaşlarımız ya geç yattı ya da verilmedi. Kasım ve Aralık ayı ücretlerimiz hala içerde. Tazminatımızı da alamadık” dedi.

BAŞKA YERDE ÇALIŞTIRMA SÖZÜ VERİLMİŞTİ

Alacaklarının yanı sıra kendilerine başka yerde çalıştırma sözü verildiğini anlatan Arslan, yer altı faaliyeti durduktan sonra Merzifon’daki maden ocağında, Sorgun Linyit İşletmesi’nde ve hafriyat alan şirkette çalışacakları sözünün tutulmadığını açıkladı.

KÖMÜR TAŞIYAN ARAÇLAR İÇERİ ALINMADI

İşten atıldıktan sonra eylem yaptıklarını, şimdi de Sorgun Linyit İşletmesi önünde çadır kurarak eylemlerini büyüteceklerini anlatan Arslan, yer üstü yürüyen faaliyet nedeniyle işletmeye gelen kömür taşıyan araçları da içeri sokmadıklarını söyledi. Arslan kendilerine verilen iş sözü tutuluncaya kadar çadırda bekleyeceklerini ve eylemlerinin süreceğini açıkladı. (Ankara/EVRENSEL)