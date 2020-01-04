BM Suriye Temsilcisi El-Caferi: Türkiye Soçi ve Astana amacından uzaklaşıyor
BM Suriye Temsilcisi Beşar El-Caferi, rejimin İdlib’deki operasyonlarını durdurmayacağını belirterek, Türkiye’nin Soçi ve Astana’daki amacından uzaklaştığını söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'nda bir araya geldi - 14 Şubat 2019 (Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA)
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Temsilcisi Beşar El-Caferi, Güvenlik Konseyi’nin basına kapalı toplantısı ardından basın açıklaması yaptı.
Suriye ordusunun İdlib’deki operasyonlarını durdurma niyetinde olmadığını belirten El-Caferi, “Güvenlik Konseyi’nin bazı üyeleri, terörün bitirilmesinde başarısız oldu. AB ülkeleri yabancı teröristlerin durumuna sorumsuzca yaklaşıyorlar. Türkiye’nin İdlib’deki teröristleri Libya’ya çekmesini de görmezden geliyorlar. Türkiye terörist gruplara destek vererek Soçi ve Astana’da üstlendiği rolünden uzaklaşıyor” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)