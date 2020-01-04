BM Suriye Temsilcisi El-Caferi: Türkiye Soçi ve Astana amacından uzaklaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Temsilcisi Beşar El-Caferi, Güvenlik Konseyi’nin basına kapalı toplantısı ardından basın açıklaması yaptı.

Suriye ordusunun İdlib’deki operasyonlarını durdurma niyetinde olmadığını belirten El-Caferi, “Güvenlik Konseyi’nin bazı üyeleri, terörün bitirilmesinde başarısız oldu. AB ülkeleri yabancı teröristlerin durumuna sorumsuzca yaklaşıyorlar. Türkiye’nin İdlib’deki teröristleri Libya’ya çekmesini de görmezden geliyorlar. Türkiye terörist gruplara destek vererek Soçi ve Astana’da üstlendiği rolünden uzaklaşıyor” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)