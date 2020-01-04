04 Ocak 2020 11:48

Sarılma cezası alan öğretmenlerin avukatı: Bakanlık algıyı başka yöne çekiyor

Doğum günü dolayısıyla sarıldıkları için ceza verilen öğretmenlerin avukatı Emrullah Karadaş valilik ve bakanlıktan yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Sarılan bir kadın ve bir erkek

Fotoğraf temsilidir. | Fotoğraf: Kürşat Yılmaz/Evrensel

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    Van Çatak’ta doğum günü dolayısıyla birbirlerine sarıldıkları için ceza verilen iki öğretmenin avukatı Emrullah Kardaş, olaya dair MEB ve valilikten yapılan açıklamalara tepki göstererek öğretmenlere verilen cezaların bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi. Av. Kardaş, “Valiliğin iddia ettiği gibi öğretmenlerin itibarına yakışmayacak şekilde hiçbir görüntü yoktur. Bu açıklamalarla algı başka yöne çevrilmek istenmiştir" dedi.

    'İDARE ELİNDEKİ BELGELERİ AÇIKLASIN'

    Valilik ve MEB’in kendilerini yargının yerine koyarak açıklama yaptıklarını söyleyen Av. Kardaş, haklarında isnat edilen suç oluşmadığı halde öğretmenlerin bu fiili işlediklerine dair yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Yaşanan sarılmanın doğum günü vesilesiyle gerçekleşen tebrik olduğunu belirten Kardaş “Resmi kurumların dediği gibi öğretmenlerin itibarına yakışmayacak şekilde hiçbir görüntü yoktur. Bu açıklama yerinde olmamış ve algı başka yöne çevrilmek istenmiştir” dedi.

    Av. Kardaş, yürütmenin yaptığı bu açıklamalarla yargının verdiği “kovuşturmaya yer yok” kararının üzerinde bir karar vermeye çalıştığını belirterek “Çatak Cumhuriyet Savcılığı elindeki tüm belge ve bilgilere dayanarak öğretmenler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiş ve öğretmenlerin görüntüleri incelenerek burada bir suçun oluşmadığı kanaatine varmıştır. Bu mahkeme kararı da gösteriyor ki müvekkillerimin eylemi ne TCK ne de Devlet Memurlar Kanunu'nda bir suç olarak geçmemekte ve suç olarak görülmemektedir” dedi.

    ‘VERİLEN CEZA BİR AN ÖNCE KALDIRILMALI’

    Olayın yaşandığı tarihin 20 Mayıs olmasına rağmen soruşturmanın neden 11 Temmuz’da başlatıldığını soran Kardaş, mülki amirlerin söylediklerini ispatlamak zorunda olduklarının altını çizerek “Çünkü bu insanların onuru, şerefi ve mesleki kariyeri söz konusudur. Bir sarılma eyleminin suç olamayacağını bu cezanın bir ön önce ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

    ‘İĞRENÇ BİR İFTİRA İLE BOĞUŞUYORUM’

    Öte yandan birbirlerine sarıldıkları için Van Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından cezalandırılan iki öğretmen Cumhuriyet Gazetesi’nden Seyhan Avşar’a konuştu. Kadın öğretmen, “Zor şekilde ayakta duruyoruz. Ben de diğer meslektaşım da böyle bir iftirayı hak etmedik. Atılan iftira çok iğrenç. İğrenç iftiralarla boğuşuyoruz” derken, erkek öğretmen de bir süredir üzerinde okul yönetimi tarafından baskı kurulduğunu belirterek, “Benim açığımı arayan öğretmenlerden biri çocuklara Said Nursi kitapları okutuyordu. Diğer meslektaşım ise ders saatlerinde 2 öğrencimi evine götürerek çocuğuna baktırıyordu. Çıkışlarım meslektaşlarımı rahatsız etti. Ben bize bu iftirayı atanlar hakkında yasal yolları kullanacağım” dedi. (HABER MERKEZİ)

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