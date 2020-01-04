Nazmiye Koyuncu cinayeti şüphelisi 4 kişi serbest bırakıldı

Sarılma cezası alan öğretmenlerin avukatı: Bakanlık algıyı başka yöne çekiyor

Doğum günü dolayısıyla sarıldıkları için ceza verilen öğretmenlerin avukatı Emrullah Karadaş valilik ve bakanlıktan yapılan açıklamalara tepki gösterdi.