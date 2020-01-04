04 Ocak 2020 11:03
Mazıdağı kayyumu 10 çalışanın işine son verdi
Kayyum atanan Mazıdağı Belediyesinde “güvenlik soruşturması” bahanesi öne sürülerek 10 çalışanın işine son verildi.
Fotoğraf: MA
Mardin’de HDP yönetiminde iken 16 Kasım 2019’da Kaymakam Muhsin Duran Kalkan’ın kayyum olarak atandığı Mazıdağı Belediyesinde 10 çalışanın işine son verildi. Kayyum, çalışanların işten çıkarılmasının gerekçesi olarak “güvenlik soruşturmalarının yapılmamasını” gösterdi.
İşten çıkarılanlar, işe iade talebiyle İdare Mahkemesine başvuruda bulunacaklarını ifade etti. (Mardin/MA)