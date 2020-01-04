Irak Ulusal Güvenlik Konseyi: ABD'nin ülkedeki askeri varlığına son verilebilir

Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında toplanan Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e karşı ABD tarafından düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

Konseyden toplantının ardından yapılan açıklamada, Süleymani ve Mühendis'e karşı düzenlenen saldırının ülke egemenliğini ihlal ettiği belirtilerek kınandı.

“ABD'NİN ASKERİ VARLIĞI SONLANDIRILABİLİR”

Söz konusu hava saldırısının ABD kuvvetlerinin Irak'ta bulunma şartlarının dışına çıkmak anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, yarın parlamentoda olağanüstü bir oturumda konunun ele alınacağı ve “ABD'nin ülkede askeri varlığına son veren bir karar alınabileceği” bildirildi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada “Resmi görev yapan Iraklı askeri liderin suikastı Irak halkı, devleti ve hükümetine karşı düşmanlıktır” ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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