İDOB, 2020’ye "Dans Üçgeni" ile başlıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) 2020’ye “Bolero”, “Bahar” ve “Judith” eserlerinden oluşan “Dans Üçgeni” ile başlayacak. “Dans Üçgeni”, 8 ve 10 Ocak saat 20.00’de, 11 Ocak saat 16.00’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak.

BOLERO

İlk eser “Bolero”; 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden Maurice Ravel’in 1928 yılında bestelediği en son bale müziği. Koreograf Uğur Seyrek’in neoklasik baleden modern baleye geçişin gözlendiği eserinin dünya prömiyeri, 1997 yılında Ankara’da gerçekleştirilmişti. Sanatçının Türkiye’de sahneye koyduğu ilk eseri olması açısından da önemli olan “Bolero” kadın-erkek ilişkileri üzerine kurulu bir performans.

BAHAR

Geçtiğimiz sanat sezonu dünya prömiyeri yapan “Bahar”; S. Rahmaninov imzalı müziği ile neoklasik bir bale. Bu baleyi Orkan Dann, İstanbul Devlet Opera ve Balesi için hazırlamıştı.

JUDİTH

Dünya repertuvarına giren ilk ve tek Türk balesi olan “Judith” ise Çetin Işıközlü’nün müziği üzerine Deniz Özaydın’ın koreografisini günümüz anlayışıyla yeniden yorumladığı modern bale olarak üçgende yerini alacak. Eseri ilk kez, ünlü İngiliz koreograf Alfred Rodrigues “İşte bu müzik tam benim aradığım müzik!” diyerek librettosunu yazmış ve 1969 yılında dönemin Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Aydın Gün tarafından davet edilerek Ankara Balesi’nde sahneye koymuştu. (KÜLTÜR SERVİSİ)