03 Ocak 2020 21:56

Pertek Belediyesi protesto edildi: İşe alımlarda şeffaf olunmalı

Pertek'te belediye önünde bir araya gelen vatandaşlar, işe alınan 35 kişinin ihtiyaç sahibi olmadığını öne sürerek eylem yaptı. Belediye Başkanı Ruhan Alan ise iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Pertek Belediyesi önünde işe alım protestosu

Fotoğraf: Özgür Dersim gazetesi

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    Dersim'de Pertek Belediyesi önünde bir araya gelen bir vatandaşlar, Belediyenin şirket üzerinden işe aldığı 35 kişinin ihtiyaç sahibi olmadığı gerekçesiyle eylem yaptı. Belediye önünde toplananlar “Başkan İstifa” sloganları atarken ilçe dışında bulunan Belediye Başkanı Ruhan Alan, iddiaların asılsız olduğunu savundu.

    "BELEDİYE BAŞKANI KİŞİSEL İNİSİYATİF KULLANMIŞTIR"

    Pertek'te bir grup vatandaş, belediyeye bağlı şirket üzerinden işe alınan 35 kişinin ihtiyaç sahibi olmadığı, ihtiyaç sahiplerine ise iş verilmediği gerekçesiyle belediye önünde basın açıklaması düzenledi.

    “Başkan İstifa!” sloganları atan grup, belediye önünde yaptığı açıklamada “Belediye Başkanı tamamen kişisel inisiyatif kullanarak, ilgili mercileri devre dışı bırakarak alım yapmıştır. Belediye meclis üyelerine sorulduğunda bundan haberleri olmadığını söylemektedirler. Bu da meclis üyelerinin dolaylı yoldan feshedildiği anlamına geliyor. Bu durumda meclis üyeleri derhal istifa etmelidir. Belediye encümenlerinde bu işte parmağı var. Belediye başkanına gittiğimizde bu haksızlıkların yapılmamasını gerektiği ile ilgili sorular sorduğumuzda 'Ne yapayım, size mi soracağım' diye cevap vermektedir. Oysa seçilirken kullanılan ön seçim metodunda her türlü kararda halk meclislerine danışacak, şeffaf belediyeciliği esas alacaktı, bunun sözünü verdi. Geldiğimiz noktada halk tamamen yok sayıldı. Sadece kendi ve çevresinin çıkarlarını düşündü. Alınan işçiler tamamen kişisel inisiyatifiyle alındı. Bu durum şeffaflıktan uzaktır. Halk olarak derhal bu zihniyetten vazgeçmesini istiyoruz. Yoksa tepkimizi sonuna kadar göstereceğiz” denildi.

    "BEN NEDEN İŞE GİRMEDİM MESELESİ DEĞİL"

    Seçim sürecinde 6 ay başkanla kapı kapı gezerek oy istediğini söyleyen Anıl Naroğlu, “Bu mesele, ben neden işe girmedim, kızım, çocuğum neden işe girmedi meselesi değil. 35 kişi bu işe girmeyi gerçekten hak etseydi bu insanların hiçbiri buraya toplanmazdı. Ben de seçim döneminde 6 ay boyunca sokaklarda kendisiyle yürüdüm. Ama ben verdiği bu işçi alımı kararlarından sonra yürüdüğüm için attığım her adımdan utanıyorum. Yazıklar olsun, gelsin bu halka cevap versin. Telefonla arıyoruz açmıyor, mesaj atıyoruz cevap vermiyor, belediye binasına giriyoruz dört kişi hemen üstümüze yürüyor, 'Başkan burada yok' diyor. Seçim vaadi verirken diyordu 'Belediyenin arka kapısını kullanmayacağım, ön kapıdan gireceğim'. Sen artık ön kapıyı boş ver arka kapıdan da gelmiyorsun. Gel biraz belediyene ilçene sahip çık” diye konuştu.

    "2 KARDEŞİM HAKSIZ YERE İHRAÇ EDİLDİ"

    Aslı Kaya

    Aslı Kaya | Fotoğraf: Özgür Dersim gazetesi

    İşsiz olduğu için yaşadığı sorunları gözyaşlarıyla anlatan Aslı Kaya ise “Babam öldü, annem hasta. Aç susuzuz. 2 kardeşim de haksız yere ihraç edildi, onlarla beraber zorluklar içinde yaşıyoruz. Annemin tedavisini yapamıyorum. Evimizde eşya yok, başkalarından topluyorum. Devletimize sesleniyorum, ne olursunuz bize sahip çıkın. 35 kişi haksız yere neden işe alınmış. Hepsinin durumu iyi. Neden fakiri işe almıyorlar. Bu kadar haksızlık olmaz” şeklinde konuştu.

    BELEDİYE BAŞKANI: İDDİALAR ASILSIZ

    İlçe dışında bulunan Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan ise Özgür Dersim gazetesine telefonla yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu savunarak “Biz küçük bir belediyeyiz. Pertek için küçük de olsa bir istihdam sağladık. Gönül isterdi ki durumumuz daha iyi olsun daha çok insanı istihdam edelim” dedi. (Dersim/EVRENSEL)

     

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