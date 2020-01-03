Eski Nissan CEO'su Ghosn'un kaçmasıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Nissan'ın eski CEO'su Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 5'i tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S, şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ile İ.M.H, Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliğinden çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, daha sonra Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ayhan Memük, ifadelerini aldığı yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ile İ.M.H'yi serbest bırakırken, 5 şüpheliyi tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince 5 şüpheli ''göçmen kaçakçılığı'' suçundan tutuklandı.

Şüpheli O.K'nin ifadesinde, korktuğu için gerekli ayarlamaları yaptığını, havalimanına getirilen kişiyi jetten alarak diğer jete götürdüğünü, bu kişinin kim olduğunu bilmediğini söylediği söyledi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un yasal olmayan yollarla Japonya'dan ülkemize getirilip aynı yöntemle Lübnan'a götürülmesi olayı ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bazı sosyal medya hesaplarından eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçırılıp ülkemiz üzerinden Lübnan'a götürüldüğüne dair paylaşımlar Başsavcılığımız tarafından ihbar kabul edilerek resen soruşturmaya başlanılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu yabancı uyruklu Carlos Ghosn'un haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin yardımıyla özel bir hava yolu şirketine ait uçakla ülkemize yasal olmayan yollardan gizlice girmiş ve aynı şirkete ait başka bir uçakla Lübnan ülkesine gittiği tespit edilmiştir."

Soruşturma kapsamında Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Suçta kullanılan 2 uçakta görev alan 4 pilot ve uçakların işletmeciliğini yapan özel hava yolu şirketi müdürü olmak üzere toplam 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 2 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından serbest bırakılmıştır. Ayrıca 2 uçak hakkında ise el koyma kararı verilmesi talebinde bulunulmuştur.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı ve suçta kullanılan 2 uçak ile ilgili el koyma kararı verilmiştir. Soruşturmaya tüm yönleri ile titizlikle devam edilmektedir." (İstanbul/AA)

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