LaWje, 24 Ocak'ta Moda Sahnesi’nde

Geleneksel Hakkari müziğini derleyerek seslendiren LaWje, bu kez de Kürt klasikleriyle dinleyicilerin karşısına çıkacak.

24 Ocak’ta İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Moda Sahnesi’nde “LaWje’yên evîniyê” başlığıyla düzenlenecek konserde, Kürt müziğine emek veren birçok sanatçının eserleri bir kez de LaWje’nin kendine has yorumuyla dinleyiciyle buluşacak.

Konserde, Mihemedo Şexo, Hêsen Zîrek, Meyrem Xan, Rençber Aziz, Tahsin Taha, Erdoxan Zaxoyî, Eyaz Yusif, Abdulvahid Zaxoyi, Mıhemed Akreyi, Hesen Şerif, Şivan Perver, Civan Haco, Hozan Serhad, Aram Dikran gibi isimlerin eserleri seslendirilecek

HOZAN SERHAT’IN BAĞLAMASI, ARAM’IN CÜMBÜŞ'Ü...

Aram’ın cümbüşünü, Hozan Serhat’ın bağlamasını, Mihemdo Şexo’nun udunu, Civan’ın gitarını duyurmak isteyen LaWje, kalabalık bir ekip yerine Ali Tekbaş, Ali İmran Erin, Serhat Bostancı ve İbrahim Odak’tan oluşan 4 kişilik bir grupla sahnede olacak.

Kürt müziğinin klasiklerini seslendirmek istediklerini dile getiren LaWje üyeleri, “Biz yıllardır Hakkari geleneksel müziği üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar düzenlediğimiz konserlerimizde de derlediğimiz parçaları seslendirdik. Daha sonra da ‘Biz neden çocukluğumuzdan bu yana dinlediğimiz parçaları neden seslendirmiyoruz’ sorusuyla yola çıkıp aşk şarkılarını seslendirmek istedik” dedi.

"DENGBÊJLERİMİZİN PARÇALARINI PAYLAŞACAĞIZ"

Aşk şarkısı denildiğinde salt bir kişiye dair değil vatan, aile ve özgürlüğe olan aşkı anlatan eserlerden bahsettiklerini söyleyen LaWje üyeleri, “Dört kişi ile sahnede olacağız ve bu değer verdiğimiz çocukluğumuzda dinlediğimiz, anne-babalarımızın dinlediği dengbêj ve sıtranbêjlerimizin parçalarını dinleyicilerimizle paylaşacağız. Parçalarını seslendirdiğimiz sanatçıların yaşamlarından kesitler sunacağız, tanıtmaya çalışacağız. Çünkü yeni jenerasyon o şahsiyetleri pek de tanımıyor. Hayatımıza, müziğimize tesir eden o sanatçıların az da olsa tanınmasını ve yaşanılır kalmasını istiyoruz. Müziklerini dinledikçe onların iç dünyalarını daha iyi anlayacağız” dediler.

Kürt müziğini yaşatmaya ve var etmeye çalıştıklarını dile getiren LaWje, “Bu duvara bir taş koyarsak başımız daha dik olacak. Geleceğe daha güvenle bakacağız” açıklamasında bulundu.

KONSERLER DEVAM EDECEK

Grup, özel konseptli konserin yanı sıra ilerleyen tarihlerde İstanbul, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Van’da geleneksel Hakkari müziğiyle dinleyicilerinin karşısında olacak. (MA)

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