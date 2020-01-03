03 Ocak 2020 20:24

Kars’ta kent sempozyumu düzenleniyor

Kars’ta TMMOB, Kars Belediyesi ve Kars Kent Konseyi, 11 Ocak'ta kent sempozyumu düzenleyecek.

"Kars Kent Sempozyumu"nun afişi

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    Kars’ta TMMOB, Kars Belediyesi ve Kars Kent Konseyi ‘Kars Kent Sempozyumu’ düzenliyor.

    Yerel yönetimler, demokrasi ve kentleşme politikalarının tartışılacağı sempozyumda 3 oturum düzenlenecek.

    11 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek olan sempozyum saat 10.00’da Mor Cafe Belediye Sosyal Tesisi’nde başlayacak.

    1 gün sürecek sempozyumda oturum başlıkları şöyle:

    • 10.30-12:30: Yerel Yönetim, Kent Politikaları, Kent Tarihi, Mimari Doku ve Kentsel Planlama
    • 13.30-15.30: Kentleşme, Hukuk, Ekonomi, Tarım ve Kentsel Kalkınma
    • 15.45-17.30: Nasıl bir Yerel Yönetim ve Forum

    (Kars/EVRENSEL)

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