03 Ocak 2020 20:24
Kars’ta kent sempozyumu düzenleniyor
Kars’ta TMMOB, Kars Belediyesi ve Kars Kent Konseyi, 11 Ocak'ta kent sempozyumu düzenleyecek.
"Kars Kent Sempozyumu"nun afişi
Kars’ta TMMOB, Kars Belediyesi ve Kars Kent Konseyi ‘Kars Kent Sempozyumu’ düzenliyor.
Yerel yönetimler, demokrasi ve kentleşme politikalarının tartışılacağı sempozyumda 3 oturum düzenlenecek.
11 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek olan sempozyum saat 10.00’da Mor Cafe Belediye Sosyal Tesisi’nde başlayacak.
1 gün sürecek sempozyumda oturum başlıkları şöyle:
- 10.30-12:30: Yerel Yönetim, Kent Politikaları, Kent Tarihi, Mimari Doku ve Kentsel Planlama
- 13.30-15.30: Kentleşme, Hukuk, Ekonomi, Tarım ve Kentsel Kalkınma
- 15.45-17.30: Nasıl bir Yerel Yönetim ve Forum
(Kars/EVRENSEL)
3. Kocaeli Kent Sempozyumu başladı
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