Norveç’te “Nusra” üyeliği ile suçlanan Lübnanlı 8 buçuk yıl hapse mahkum edildi

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Suriye’den çıkarak Yunanistan ve Danimarka üzerinden 2017 yılı başlarında Norveç’e gelerek iltica eden 36 yaşında bir Lübnanlı, “Suriye’de terör faaliyetlerine katılmak” gerekçesiyle 8.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mayıs 2019’da Oslo Bölge Mahkemesi, Nusra Cephesi üyesi olduğu belirtilen sanık hakkında terör örgütü üyeliği ve terör faaliyetlerine katılmak gerekçesiyle 11 buçuk yıl hapis cezasına karar vermişti. Sanığın verilen cezaya itirazı üzerine Temyiz Mahkemesi tarafından önceki gün yeniden görülen davada, söz konusu şahsın cezası üç yıl düşürülerek 8,5 yıla indirildi. Söz konusu olan şahıs Norveç'e iltica başvurusunda “Lübnan’da vatansız bir Filistinli” olduğunu söylemişti.

Norveç’te savcılık 36 yaşındaki bu kişinin El Kaide terör örgütüyle bağlantılı olan Nusra Cephesi için Suriye’de savaşan “bir alan komutanı” olduğunu ve bu örgütün 2013 yılında “terör örgütleri listesi”ne eklendiğini söyledi.

Norveç Haber Ajansı NTB’nin haberine göre sanık, Ocak 2014’te Suriye’ye gitti ve yaklaşık üç yıl boyunca Nusra Cephesi bünyesinde faaliyet gösterdi. 2017’nin başlarında Suriye’den Yunanistan ve Danimarka üzerindenNorveç’e gelerek aynı yılın mart ayında sığınma başvurusunda bulundu. Davada bir karar verilmesi beklendiği için sanığın iltica başvurusu henüz sonuçlanmadı.

NTB haberinde, Nusra Cephesinin bugün Heyet Tahrir elŞam adı altıda halen Suriye’de aktif faaliyet sürdürdüğüne de dikkat çekildi.

Haberde, Norveç makamlarının elinde bu kişinin birkaç video görüntüsü bulduğu, bunlardan ikisinde sanığın “alan komutanı” olarak görüldüğü belirtildi. Sanık ile birkaç videoda da röportaj yapıldığı ve bunlarda da lider bir figür olarak öne çıktığı kaydedildi. Bunların yanı sıra sanığın silahlarla çekilmiş görüntülerinin olduğu da vurgulandı. Sanık ise bu görüntülerin “zorla” çekildiğini ileri sürerek suçlamaları reddetti.

NTB’ye karar hakkında açıklama yapan sanık vekili avukat Brynjar Meling, kararın “kısmi zafer” olduğunu ancak Yargıtay’a yeniden itiraz etmeye hazırlandıklarını belirtti.

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