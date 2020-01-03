Munzur Akademi: Gağan'ın önemli bir işlevi dayanışmadır

Dersim Alevilerinin geleneğinde yeni yılın başlangıcını ifade eden Gağan, geçtiğimiz günlerde Dersim merkezde ve ilçelerde kutlandı. Munzur Akademi bünyesinde, Varvara Halk Dansları Topluluğu ve çevre aktivistleri tarafından düzenlenen etkinlikler sonrasında Munzur Akademi yazılı bir açıklama yaptı.

Gağan etkinliklerinin Dersim merkezde üç mahallede, Pülümür, Nazimiye, Hozat, Pertek, Mazgirt ilçelerinde gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Munzur Akademi Derneği çatısı altında Gağan ekibi kurduk ve etkinlikler gerçekleştirdik. Gağan şenliklerinde, geleneğin bir parçası olan Gağan lokmasını pirlerimizin/dedelerimizin ve analarımızın verdiği dualar eşliğinde dağıttık" denildi.

"GAĞAN'IN ÖNEMLİ BİR İŞLEVİ DAYANIŞMADIR"

Halktan toplanan meyve, bisküvi, çay şeker gibi lokmaların yine halka dağıtıldığının belirtildiği açıklamanın devamında şöyle denildi: Bu çalışmalarda çıralığ niyetine de yaklaşık 6 bin lira toplandı. Bilindiği üzere Gağanın önemli bir işlevi de yardımlaşma ve dayanışmadır. Toplanan paranın bir kısmıyla sağlık sorunu olan ve evden çıkamayan ihtiyaç sahibi bir canımıza yürüme bandı alımı gerçekleştirildi. Yine kalan paranın bir kısmı da bir defaya mahsus olmak üzere belirlenen iki öğrenciye burs/harçlık olarak hesaplarına yatırıldı. Geriye kalan 1200 liranın da doğal yaşamın korunması kapsamında yürütülecek çalışmalarda kullanılmasına karar verildi. (Dersim/EVRENSEL)

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