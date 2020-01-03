EMEP'ten Kars Belediyesi eş başkanlarına ziyaret

Emek Partisi (EMEP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Yusuf Karataş ve Bölge Örgütü Yöneticisi Orhan Kurul’un içerisinde yer aldığı heyet, Kars Belediyesi Eş Başkanları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca’yı ziyaret etti.

Ziyarette Bilgen, geçmiş dönemlerde belediyenin kötü yönetilmesinden kaynaklı ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarını ve bu sorunları çözmeye çalışırken de devletin diğer kurumlarının belediye yokmuş gibi davrandıklarını söyledi.

EMEP heyeti de sorunları aşmak için halka dayanan demokratik mücadelede ısrarcı olmanın önemine vurgu yaptı, dayanışma duygularını iletti. (Kars/EVRENSEL)

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