Mültecilerin bulunduğu bot Fethiye açıklarında battı: 8 kişi öldü, 7 kişi kayıp

Kadınlar 6 Ocak’ta "Çocuk İstismarının Affı Olmaz" diyecek

Daha önce pek çok kez gündeme getirilen, kadınların tepkileriyle geri çekilen ve yeniden gündemde olan ‘çocuk istismarı zanlılarına af’ düzenlemesine, kadınlar 6 Ocak’ta pek çok ilde tepki gösterecek.