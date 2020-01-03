Mültecilerin bulunduğu bot Fethiye açıklarında battı: 8 kişi öldü, 7 kişi kayıp
Muğla Fethiye açıklarında içerisinde 15 mültecinin bulunduğu belirtilen bot battı. 8 mülteci hayatını kaybetti, kayıp olduğu düşünülen 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Fotoğraf: Ergun Tos/DHA
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, mültecilerin içinde bulunduğu lastik botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden mültecilerin sudan çıkarılan bedenleri, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. Kayıp 7 mülteci için ise arama-kurtarma çalışması yürütülüyor.
DHA'da yer alan habere göre Kızılada açıklarında, gece saat 01.30 sıralarında, 15 kadar mültecinin bulunduğu lastik botun batmak üzere olduğu Sahil Güvenlik'e ihbar edildi. Bölgeye giden ekipler lastik botun battığını bildirirken Fethiye'nin 5,5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 mültecinin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesetler Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi.
Kayıp olduğu düşünülen 7 mülteci için ise arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. (HABER MERKEZİ)
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