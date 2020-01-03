AKP Sözcüsü Çelik'ten Süleymani açıklaması: Tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, suikastın bölgede daha istikrarsızlığı tetikleyeceğini ifade etti.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Çelik, "Irak’ta istikrarsızlığı artıracak eylemler tüm bölgenin aleyhinedir. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yapılan saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir. Bunlar hem Irak halkının hem de tüm bölgenin aleyhine olacaktır" ifadesine yer verdi.

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Irak'ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastler, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak'ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır. Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği bu açıdan çok kaygı vericidir. Şiddeti artırmak Irak halkına kötülük etmektir. Tüm tarafların itidal içerisinde davranması şu anda Irak'ın ve bölgenin ihtiyaç duyduğu en hayati yaklaşımdır. Türkiye olarak bölgenin güvenlik ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz"

NE OLMUŞTU?

Irak devlet televizyonu, Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğünü açıklamış, suikastı ABD Savunma Bakanlığı üstlenmişti. (HABER MERKEZİ)

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