Bünyan Kapalı T1 Cezaevinde Yeni Yaşam, Evrensel ve BirGün yasağı

Bünyan Kapalı T1 Cezaevinden HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni’ye mektup yazan Aziz Özdemir hak ihlallerini anlattı. Cezaevine Yeni Yaşam, Evrensel ve BirGün gazetelerinin alınmadığını belirten Özdemir sağlık hakkına ulaşımın engellendiğini de ifade etti.

50 gündür tutuklu olan HDP PM üyesi Aziz Özdemir hapishanede yaşanan hak ihlallerini duyurmak için 26 Aralık’ta HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni’ye bir mektup yazdı. 7 Kasım sabahı evine düzenlenen baskınla gözaltına alındıktan sonra örgüt üyesi olmak iddiasıyla HDP il yöneticilerinden İzzet Aslan, Zenun Orta ve Niyazi Yalçınkaya ile birlikte tutuklanan Aziz Özdemir’in cezaevine ilk girdikleri andan itibaren yaşadıkları hak ihlalleri aslında bugün tüm cezaevlerinde yaşanan ihlallerini aktardı.

Her gün yeni bir keyfiyet, yeni bir yasaklamayla karşı karşıya kaldıklarını belirten Özdemir, Yeni Yaşam, Evrensel ve BirGün gazeteleri için yapılan taleplerin hepsinin boşa çıkarıldığını yazdı.

En temel haklardan biri olan sağlık hakkına ulaşım engellendiğine dikkat çeken Özdemir; “Tutsaklar revire geç çıkarılıyor, ilaçları verilmiyor. Hapishanede tutsak bulunan Zenun Orta diyabet tip 2 hastasıdır ve sık sık fenalaşmaktadır. Fakat yeterli bir tedavi görmemektedir. Bir başka hasta tutsak Muş HDP İl Eş Başkanı Ferhat Çakı yüksek tansiyon hastasıdır ve revire çıkarılırken gardiyanlar tarafından sürekli sorguya çekilmektedir” diye belirtti.

Sayımlarda mahpuslara “esas duruş” dayatıldığını ifade eden Özdemir şunları yazdı; “Açık görüşe çıkarken tutsaklara önünüzü ilikleyin yoksa görüşe çıkamazsınız gibi tehditler savurulmaktadır. Görüş esnasında tutsak aileleri gardiyanlar tarafından bakışlarla taciz edilmekte ve bunun yönetmeliğe uygun olduğu iddia edilmektedir. Tutsakların telefon hakkını kullanabilmesi için üst aramasının yanı sıra ayakkabıların çıkartılması ve hatta tutsaklar tarafından çırpılması söylenmiş, bunu kabul etmeyen tutsakların yasal hakkı olan telefon görüşmesi yapması engellenmiştir.” (HABER MERKEZİ)