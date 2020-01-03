Eğitim Sen: Eğitim sistemi gerici, cinsiyetçi ve piyasacı karaktere büründü

Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu Şube, doğum günü kutlamak amacıyla sarılan öğretmenlere verilen ceza, sadece erkek öğrencilere yönelik proje, TÜGVA’nın Beykoz’da yılbaşı kutlamalarına yönelik karalamaları ve Üsküdar Belediyesinin öğretmenlere görgü kuralları kitabı bastırmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, yaşananların eğitim sisteminin gerici, cinsiyetçi ve piyasacı bir karaktere büründüğünün örnekleri olduğu belirtildi.

Eğitim alanında ülkenin dört bir yanından olumsuz haberler gelmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, “Eğitim sistemi özellikle son 18 yıldır iyiden iyiye gerici, cinsiyetçi ve piyasacı bir karaktere bürünmüştür. Bunun sonuçlarını bugünlerde daha açık bir şekilde üzülerek gözlemliyoruz” denildi.

"EN HAFİF TABİRLE EĞİTİMCİLERE HAKARET"

Gerici yurtlarda öğrencilerin cinsel istismara uğramasına seslerini çıkarmayanların Van Çatak'ta doğum günü kutlamak amacıyla iki öğretmenin birbirine sarılmasını “suç” görerek ceza verebildiği ifade edilen açıklamada şu örnekler verildi:

“Üsküdar, Ümraniye Sancaktepe ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüklerinin oluruyla 'Ufukta Bilim Var' diyerek sadece erkek öğrencilere yönelik ayrımcı projeler yürütebiliyorlar.

TÜGVA, Beykoz’da okullarda 31 Aralık günü yılbaşı kutlamalarını bahane ederek, insanlarımızın yıllardır yaptıkları yılbaşı kutlamalarını kriminalize etmeye çalışmış, insanların yaşam tarzı ve inançlarını hedef alan alternatif etkinlikler adı altında insanları ötekileştirme çalışması yürütmüştür.

Ve bütün bunları yapan zihniyet öğretmenlere 'görgü kuralları' öğretme cüretini kendinde görebiliyor. Yalanın, talanın ayyuka çıktığı bir dönemde Ümraniye Belediyesinin kendine vazife edindiği öğretmenlere görgü kurallarını öğretme cüreti en hafif tabir ile eğitim emekçilerine hakarettir.”

"OLANLARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Bu uygulamaların yaygınlaştırılması ve yerleştirilmesi için birçok vakıf ve derneğin kullanıldığı vurgulanan açıklamada; “Yapılan bu faaliyetler vakıflar eli ile eğitimin nasıl şekillendirilmek istendiğinin somut bir örneğidir" denildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"2015’ten itibaren dernek, vakıf ve cemaatlerin MEB’in işlevini üstlenen içeriğinin öne çıkartılarak protokoller kapsamında;

Örgün ve yaygın eğitim alanında gerici yapılanmalara sınırsız bir faaliyet ve yetki alanı yaratılmaktadır.

Bu yapılara çocuklarımızı ve yetişkinleri kendi ideolojileri doğrultusunda eğitime tabi tutmanın yanı sıra eğitim verecek eğiticileri belirleme ve eğitme yetkisi de tanınmaktadır. Çocuklarımız hiçbir pedagojik yeterliliği ve niteliği olmayan kişilere teslim edilmektedir.

Eğitim bütçesini her geçen yıl daha da kısanlar bu vakıflara para akıtmaktadır."

Açıklamada, eğitimcilerin bu olanları kabul etmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

"HAKSIZLIKLARIN VE USULSÜZLÜKLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Açıklamada, Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu Şubenin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Önder İmam Hatipliler Derneği arasında imzalanan protokolün iptali için açtığı davanın, derneğin protokol metnini üçüncü taraflara vermek istememesi nedeniyle ilerlemediğine dikkat çekildi.

Bilgi edinme kanunu kapsamında protokol metnine ulaşmak için açılan davanın kazanıldığı hatırlatılan açıklamada, "İdare Mahkemesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünü bu konuda mahkum etmiştir. Geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de bütün haksızlıkların ve usulsüzlüklerin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyor, eğitim alanındaki bu koyu gericiliğe karşı yol arkadaşlarımızı ve aydınlık bir yaşamdan yana olan herkesi bir birine daha sıkı sarılmaya davet ediyoruz” denildi.

TALEPLER

Eğtim Sen'in talepleri şöyle:

Vakıf ve derneklerle imzalanan protokoller iptal edilmeli, eğitim sistemi laik, bilimsel, demokratik bir temelde yapılandırılmalıdır.

Eğitim alanı eğitimcilere bırakılmalıdır.

Öğretmen ihtiyacı ataması yapılmayan öğretmen arkadaşlarımızın atamaları yapılarak karşılanmalıdır.

(İstanbul/EVRENSEL)

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