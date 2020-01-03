İkitelli'de geri dönüşüm atölyesinde patlama: 2 işçi yaralı

İkitelli'de kullanılmış çakmakların geri dönüştürüldüğü işyerinde meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Patlama İkitelli Saraçlar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kullanılmış çakmakların plastik bölümünün geri dönüştürüldüğü bir işyerinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. İddiaya göre, geri dönüşüm yapıldığı sırada çakmak gazının etrafa yayılmasıyla patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle işyerinin duvarları yıkıldı. Patlama bölgesine yakın olan bazı işyerlerinde de hasar oluştu. Bazı dükkanların camları kırıldı. Yüzlerce çakmak da patlamanın şiddeti ile etrafa saçıldı.

Patlama sırasında işyerinde bulunan 2 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de patlamanın yaşandığı yerde uzun süre inceleme yaptı.

Fotoğraf: DHA

(İstanbul/DHA)

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