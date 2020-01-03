CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'daki kamu görevlilerinin AKP milletvekillerinin baskılarına maruz kaldığını açıkladı. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Basın İlan Kurumu Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel’in ardından Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şafak Çalışkan’ın da görevinden alındığı iddia edildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bülbül, Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’da da son dönemlerde kamu görevlilerinin AKP yönetici ve milletvekillerinin uyguladığı baskı, tehdit ve sürgün politikalarıyla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "Liyakat sahibi, görevini hakkıyla yerine getiren, kamu menfaatini gözeten, vatandaşın çıkarını düşünen kamu görevlilerine yönelik acımasız bir baskı ve kıyım politikası yaşanmakta. Birçok bürokrat ve kamu görevlisi AKP yönetici ve milletvekillerinin müdahalesiyle ya sürgün ediliyor ya da görevden el çektiriliyor" dedi.

"YANDAŞ OLMAYAN MEMURLARIN İSTİFAYA ZORLANMASI KABUL EDİLEMEZ"

Siyasi iktidarın baskısına karşı milletin menfaatini savunan kamu görevlilerinin var olduğunu ifade eden Bülbül, "Yandaş olmayan ya da yandaşlara rant sağlanmasına müsaade etmeyen memurların sürgün edilmesi ya da istifaya zorlanmaları asla kabul edilemez. Uzun süredir liyakat sahibi olmayan, yandaş birçok kişi hak etmedikleri halde göreve getirilmiş ya da görevde yükseltilmiştir. Ancak çok değil, kısa bir süre sonra halkımız da AKP’nin yağmacı ve yandaşçı düzeninin fişini çekecek" dedi. (Aydın/EVRENSEL)