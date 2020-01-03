İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Hasan Ağa Bahçesi, Kültür Park’tan sonra İzmir'in en büyük yeşil alanlarından biri. Yaklaşık 150 yıllık geçmişi olan bahçe bugüne kadar çeşitli düzenleme ve değişikliklere uğrayarak günümüze kadar geldi. İçerisinde spor ve dinlenme alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları ile gençlik merkezi ve polis amirliği de yer alıyor.

İlk adı Aliotti Bahçesi olan Hasan Ağa Bahçesi, aslen İtalyan olan 1820’lerde ticaret için İzmir’e yerleşen Aliotti ailesi tarafından oluşturulmuş, içinde çeşitli yapıların da bulunduğu bir bahçe. 1926’da Aliotti’nin ölümü üzerine Ödemiş eşrafından Sarıgöllü Hasan Ağa tarafından satın alınan ve halka açık tutulan bahçe bu tarihten sonra Hasan Ağa Bahçesi adını almış. Büyüklüğü 107 bin metrekare olan bahçe içerisinde onlarca çeşit ağaç türü yer alırken, çok sayıda kuş türüne de yataklık yapmaktadır. Son birkaç yılda bahçe içerisinde yer alan bazılarının 60-70 yıllık olduğu söylenen onlarca ağacın kuruması endişeye yol açarken, özel ya da emniyet araçlarının bahçe içini otopark gibi kullanması da vatandaşta tepkiye neden oluyor.

AĞAÇLARDAKİ KURUMALAR İÇİN ÖNLEM ALINSIN

Bahçe yakınında oturan ve her gün bahçede yürüyüş yapan, vakit geçiren şair ve yazar Hayri K. Yetik ağaçlardaki kurumalara dikkat çekerek, yetkililerin gerekli bakımlar için özen göstermeleri gerektiğini dile getiriyor. Ağaçlardaki kurumanın önüne geçilmesi yönünden önlemlerin alınması için çeşitli girişimlerde bulunan Yetik, polis amirliği araçlarının bahçe içinde deterjanlı suyla yıkanması ve atık suyun bahçedeki çim ve ağaçlara zarar verecek şekilde açık alana bırakılmasına tepki göstermiş. Ancak aldığı yanıt “Bir şey olmaz” olmuş.

Hasan Ağa Bahçesi’nin sadece Buca için değil tüm İzmir için değerli bir dinlenme alanı olduğunu belirten Yetik, “İnsanların hoyratlığı, ilgisizliği bahçeye zarar veriyor. Asırlık, hatta anıt denebilecek ağaçlar kuruyor, mangal yakmak yasaktır tabelasının önünde mangal yakmak, araç yıkayıp deterjanlı suyu çimlere vermek, yazın çimleri yanlış sulama yöntemiyle sulayıp ağaçların kurumasına yol açmak bilgisizliğimiz, cahilliğimizdir” diyor ve “Yetkililer buraya daha çok önem vermeli özen göstermeliler. Ağaçlardaki kuruma ve hastalıkların önü alınmalıdır. Bahçenin bakımı için görevliler bilimsel bilgilere sahip olmalılar. Yoksa bu önemli yer yavaş yavaş yok olacak” diye ekliyor.

60 yaşındaki işçi emeklisi Halil Avcı, kuruyan ağaçların insanlar için tehlike oluşturduğunu, ağaç altlarındaki banklara oturmaya çekindiklerini belirterek, “Kuruyan ağaçlar kesilemiyorsa en azından tehlike yaratmamaları için budama yapılmalı” diyor. Bir çocuk annesi 32 yaşındaki Elmas Yılmaz da bahçenin temiz havasından yararlanıp yürüyüş yapıyor. Yılmaz, bahçede çok sayıda hayvan türü yaşadığını bunlar için barınma ve beslenme alanlarının yetersiz olduğunu belirterek arttırılması gerektiğini belirtiyor.

İKİ YILDIR BAKANLIKLARDAN YAZI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz mart ayında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından statüsü Doğal Sit Alanı’ından, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı'na düşürülen Hasan Ağa Bahçesi’de kuruyan ağaçların kesilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli izin ve onayların verilmesi gerekiyor.

Bahçenin bakımını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çalışan işçiler, ilgili bakanlıklardan iki yıldır gerekli izin ve onayı beklediklerini ifade ediyorlar. Bazı 65-70 yıllık ağaçlarda da hastalıklar nedeniyle kurumalar olduğunu belirten işçiler, “Kuruyan ve hastalıklı ağaçların kesilmesi için gerekli belgeler gelmediği için bu ağaçlar insanlar için tehlike oluşturuyor. Geçen yıl 75 ağaç kesilip, 175 yeni ağaç dikildi. Boşalan alanlara ekolojik dokuya uygun erguvan, çınar ve ıhlamur dikildi” diyorlar.



İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de ağaçların yaşlı ve hastalıklı olması nedeniyle kuruduğunu, kuruyan ağaçların kesilmesi için ilgili bakanlıklardan yazı beklendiğini belirterek, kesilen ağaçların yerlerine ekolojik dokuya uygun ağaçların dikileceğini ifade ettiler.

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