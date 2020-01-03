BES: TÜİK'in enflasyonu ile halkın enflasyonu arasında uçurum var

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Merkez Yönetim Kurulu TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının kamu emekçisini, emekliyi, işçiyi hedef aldığını belirterek, "Memura, emekliye enflasyon farkı vermemek için insan aklıyla dalga geçecek düzeyde formüller uydurarak ortaya çıkardığı rakamların halkın gerçek enflasyonuyla uzaktan yakından ilgisi yok” dedi.

TÜİK’in aralık ayı enflasyonunu 0,74 olarak açıkladığı hatırlatılan açıklamada “Buna göre yılın ikinci altı aylık enflasyonu TUİK rakamlarına göre toplamda yüzde 6,49 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda kamu çalışanları ve emeklileri aşılan miktarda enflasyon farkı alacaktı. Bu durumda yüzde 1,49 enflasyon farkı 2020 Ocak zammı olan yüzde 4'e eklenecek” ifadeleri yer aldı.

"ZAMLAR GERÇEK, TÜİK RAKAMLARI SAHTE"

Doğalgaza, elektriğe, akaryakıta, ekmeğe, çaya, şekere, köprüye, otoyola yapılan zamların gerçek, TÜİK rakamlarının ise sahte olduğu ifade edilen açıklamada, “Önce yıl sonu enflasyonunu yüzde 15 olarak açıklayan Merkez Bankası, azar işitmiş olacak ki, daha sonra bu rakamı 'revize ederek' yüzde 12 düzeyine çekti. Ancak hükümet açıkladığı 'yeniden değerleme oranıyla' resmi enflasyon rakamını itiraf etmiştir. 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlenmiş ve vergi, ceza ve harçlara bu oranda zam yapılmıştır” denildi.

Hükümetin bir oldu bitti ile tek taraflı olarak belirleyerek dayattığı maaş artışına göre 2020 ocak ayında, ilk altı ay için kamu emekçisine yüzde 4 zam yapılacağı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Beklenen enflasyona göre ayarladıkları maaş artış oranları nedense devletin kendi alacakları için beklediği artışla hiç uyumlu değil. Kendi alacağına yüzde 22,58 bize gelince yüzde 4! 2019'da elektriğe, doğalgaza, akaryakıta, çaya ve şekere yüzde 40-50’lere varan oranlarda zam yapanlar, bu zamları enflasyon hesabına nerdeyse hiç yansıtmamışlardır. 2020'nin daha başında yağmur gibi gelen zamlarla daha verilmeyen yüzde 4'lük maaş artışı şimdiden buhar olup uçtu. AKP iktidarı süresince yoksulluğu iliklerine kadar hisseden kamu emekçisi artık açlıkla terbiye edilmeye çalışılmaktadır. Bu haksızlığa, bu düzene dur diyeceğiz. Tüm emekçileri ağırlaşan yaşam koşullarına, hayat pahalılığına, insafsız vergi sistemine ve yoksulluk ve yolsuzluk düzenine karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.“ (HABER MERKEZİ)

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