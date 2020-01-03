Türk Tabipleri Birliği: Nüfusun yüzde 14’ü GSS kapsamı dışında

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara’da düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye’de 2019 yılı sağlık ortamını değerlendirdi. TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, Türkiye’de sosyoekonomik nedenlerle bebek ölüm hızının yüksekliğine dikkat çekerek nüfusun yüzde 14’ünün ise GSS kapsamı dışında olduğunu söyledi.

Adıyaman, 2019’da bin 47 hekimin de başka bir ülkede çalışmak için göç ettiği bilgisini verdi.

BEBEK ÖLÜM HIZI ÇOK YÜKSEK

Adıyaman, 2018 yılında Türkiye’de 11 bin 629 bebek ve beş yaş altı 14 bin 240 çocuğun yaşamını kaybettiğini söyleyerek sadece sosyoekonomik eşitsizliklerden kaynaklı bebek ölüm hızının yüksekliğine dikkat çekti.

Türkiye’de 117 tıp fakültesinden 69’unun asgari eğitim programlarını taşıyıp taşımadığının ise bilinmediğini ifade eden Adıyaman, “2019’da yaklaşık 9 tıp fakültesinin birinci sınıf öğrencisi sayısı kadar yani bin 47 hekim başka bir ülkede çalışmak için göç etmiştir” dedi.

Türkiye nüfusunun 70 milyon 196 bin 504’ünün genel sağlık sigortası kapsamında olduğunu ancak kalan yüzde 14.4’ünün ise GSS kapsamı dışında olduğunu ifade eden Adıyaman, “Sosyal Güvenlik Kurumu ise kamu sağlık finans kurumu olarak topladığı sağlık sigortası primlerini özel hastanelere aktarmaya devam ediyor. SGK, 2019 yılı ağustos ayı itibariyle devlet hastanelerine ortalama 52,59 TL özel hastaneler ise 113,64 TL ödedi” diye konuştu.

Sağlık hizmetlerinin finansmanının daha çok kişilerin cebinden çıkarıldığını belirten Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarının aksine sağlık alanında ciddi sorunlar yaşadığını vurgulayarak, “2019 yılı rakamlarına göre 10 şehir hastanesi Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 12’sini kullanmıştır. Planlanan şehir hastaneleri de tamamlandığında Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 64’ü bu hastanelere ayrılmış olacak” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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