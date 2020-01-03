Gazeteci Ahmet Altan'a verilen 5 yıl 11 aylık hapis cezası onandı

"FETÖ"nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gazeteci Ahmet Altan'ın ayrıca iki ayrı suçtan aldığı 5 yıl 11 aylık hapis cezası da onandı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, Taraf gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan'ın yargılandığı dava İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş, Altan hakkında yazdığı makale ile "silahlı terör örgütünün propagandasını" yaptığı hem de "terör örgütüne ait şiddet içeren eylem ve davranışları meşrulaştırmaya çalıştığı" iddialarıyla 3 yıl hapis cezası verilmişti. Ayrıca Altan'a diğer suçtan 2 yıl 11 ay hapis çıkmıştı. Altan hakkında iki suçtan verilen toplam ceza böylelikle 5 yıl 11 aya ulaşmıştı.

KARAR ONANDI

Kararı istinafa götüren Ahmet Altan'a İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinden (BAM) kötü haber geldi. Yerel mahkemenin cezasını değerlendiren İstanbul BAM 3. Ceza Dairesi, Altan hakkında verilen hapis cezasını onadı.

Kararda şu satırlara yer verildi:

"Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda ön görülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından istinaf başvurusundan bulunanların ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla İstinaf başvurusunun esastan reddine…" (MEDYA SERVİSİ)

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