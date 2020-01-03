BES'ten Evrensel'in Ankara Bürosuna dayanışma ziyareti

Büro Emekçileri Sendikası (BES), Basın İlan Kurumunun verdiği cezalarla ilan ve reklam akışını durdurmasına karşı Evrensel'e dayanışma ziyaretinde bulundu.

KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası, Basın İlan Kurumunun çeşitli gerekçelerle Evrensel'e ilan ve reklam akışını durdurmasına karşı Evrensel'e dayanışma ziyaretinde bulundu. BES Genel Başkanı Serpil Akpınar, BES Genel Sekreteri Aziz Özkan ve BES Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Özlem Yılmaz Yeşer, Evrensel'in Ankara bürosuna yaptıkları ziyarette, dayanışma dileklerini iletti. Akpınar, Evrensel gazetesinin kurulduğu günden bu yana işçi ve emekçilerin sesi olduğunu belirterek, "Biz de Büro Emekçileri Sendikası olarak, haber alma hakkımız ve emekçilerin her gün gerçekleri öğrenebilmesi için Evrensel gazetesi ile dayanışma içerisinde olacağız" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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