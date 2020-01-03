Van YYÜ hastanesinde kuyruk çilesi

Barış DÖNMEZ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine birçok il ve ilçeden gelen hastalar, polikliniklerde oluşan kuyruklarda saatlerce sıra gelmesini bekliyor.

Çevre il ve ilçelerden yüzlerce hastanın tedavi için geldiği hastanede, her poliklinikte metrelerce hasta kuyruğu oluşuyor. Kimi zaman doktor bulamadan geri dönen, kimi zaman da tedavi için randevuları ileri bir tarihe ertelenen hastalar soruna bir çözüm bekliyor.

100 KİLOMETRE GELDİ AMA...

Van’ın Özalp ilçesinden gelen hastalardan Ersin Başar, ilçede doktor olmadığı için 100 kilometrelik yol geldiğini ancak solunum testi için 15 gün önce verilen randevunun yeniden ertelendiğini söyledi. Hem maddi hem manevi anlamda mağdur edildiklerini belirten Başar, “Solunum testini başka güne almışlar. Herhangi bir bilgilendirme de yapılmadı. Kendi canları nasıl isterse ona göre hareket ediyorlar. Burada biz mağdur oluyoruz. İkide bir gidip gelemem. 100 kilometre tekrar köye gidip, daha sonra tekrar 100 km geri geleceğim bir test için. 100 TL yakıt gidiyor her seferinde” dedi.

"SAATLERDİR SIRA BEKLİYORUM"

Muradiye ilçesinden gelen Baran Aktaş da saatlerdir Nefroloji (Böbrek hastalığı) Polikliniği doktoru için beklediğini söyledi. Maddi durumu el vermediği için özel hastaneye gidemediğini belirten Aktaş, “Hastalandığımız zaman randevu bulabilirsek doktora gelebiliyoruz, o da en az 15 gün bekledikten sonra. Bunu sağlıklı bir sisteme oturtmaları lazım. Muradiye'den geliyorum. Geldiğimde en kötü 100 liram gidiyor. Tedavi olamadıktan sonra buraya gelmenin bir anlamı olmuyor. Muradiye'de hastane var ama doktor yok. Ben böbrek hastasıyım. 15 gün önce randevu aldım. Umarım tedavimi olurum o kadar beklemem boşuna gitmez" diye konuştu. (Van/MA)

Sağlık sisteminin özeti: Hastaneye sağlam gelen hasta çıkar

Hastanede sıra beklerken kalp krizi geçirip öldü

Reklam