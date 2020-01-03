Barış Akademisyenine verilen ceza istinaftan döndü

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerden Prof. Dr. Nesrin Sungur - Çakmak’a yerel mahkemenin verdiği ertelemesiz 1 yıl 3 aylık hapis cezasını, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) mahkemesi bozdu.

Anayasa Mahkemesi, Temmuz 2019'da Anayasa Mahkemesi, barış akademisyenlerinin "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar sonrasında ağır ceza mahkemelerinde devam eden davalar beraat kararları ile sonuçlanmıştı. 40 akademisyen hakkında verilen hapis cezaları, yargılanan akademisyenlerin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmemesi nedeniyle ertelenmemişti.

Avukat Oya Meriç Eyüboğlu, istinafın bozma kararını bianet’ten Evrim Kepenek’e değerlendirdi: “Bölge adliye mahkemesi kendisi beraat kararı vermek yerine, bozma kararı verip dosyayı kararı veren mahkemeye göndermiş. Oysa kendisi geri göndermeden ele alıp bitirebilirdi, bu yetkiye sahip. Tekrarlayayım hukuka aykırı olduğu anayasa mahkemesi tarafından da saptanmış bu konudaki yargılamaları isteseniz de sürdüremezsiniz, sündüremezsiniz, uzatamazsınız vazgeçin." (HABER MERKEZİ)