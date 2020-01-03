Öğrenci topluluklarından provokatif yazılamaya tepki: Bu tehdit bütün ODTÜ'ye

ODTÜ'de Dağcılık ve Kış Sporları Kolu (DKSK) odasına yapılan provokatif yazılamaya öğrenci topluluklarından tepki geldi. Öğrenci toplulukları, söz konusu provokatif eylemin tüm ODTÜ öğrencilerine yönelik olduğunu ve sessiz kalmayacaklarını söyledi.

ODTÜ’de içerisinde on farklı topluluğun odalarının yer aldığı Baraka'da, DKSK odasına provokatif yazılamalar yapılmasına öğrenci toplulukları tepki gösterdi. AKP Gençlik Kolları, Ülkü Ocakları, Vatan Partisi Öncü Gençlik ve TGB tarafından 26 Aralık'ta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) dekanlığı ile ODTÜ öğrencilerinin hedef gösterilmesinin ardından DKSK odasına provokatif yazılamalar yapıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından topluluk duvarlara ve dolaplarına yapılan yazılamada, "ODTÜ turu yaparken buraya da uğrayalım dedik", "TGB", "RTE", "Geldik yoktunuz" ve üç hilal ifadeleri yer aldı.

"AMAÇLARI TAMAMEN PROVOKASYON"

Baraka’da odası bulunan öğrenci toplulukları, söz konusu yazılamaya tepki gösterdi. 26 Aralık'ta ODTÜ'de yaşananları hatırlatan Felsefe Topluluğu Üyesi Deniz Sönmez, "Amaçlarının her ne kadar Namık Kemal'i anmak olduğunu iddia etseler de bizler istibdat rejiminin polisinden destek alarak, sırtını iktidara yaslayarak hürriyet şairlerinin anılamayacağının, bu gösterinin tamamen provokasyon olduğunun farkındayız" dedi.

Kendilerinin demokratik haklarını kullanarak basın açıklması, şenlik veya topluluk faaliyetleri yapmak isterken müdahale eden polis ve rektörün, söz konusu grubu korumak için elinden geleni yaptığını ifade eden Sönmez, "Bu yapılan haksızlığın farkındayız ve okulumuzun bütün bileşenleri ile okulumuzu korumanın önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"YAŞAM ALANIMIZA MÜDAHALE"

ODTÜ Arkeoloji Topluluğu Üyesi ve Yerleşim Arkeolojisi Yüksek Lisans Öğrencisi Şakir Karakoç, "Bugün Dağcılık ve Spor Kulübünün odasına yazılan yazılar üniversitemizde yaşanan son olayların bir devamı niteliğinde olup, açık bir şekilde yaşam alanımıza bir müdahale ve provokasyon girişimidir. Bu nedenle ODTÜ Arkeoloji Topluluğu olarak yaşanan bu olaylara sessiz kalmadığımızı belirtiyor ve üniversite yönetimini bu ve buna benzer provokatif hareketleri engellemesini ve sorumlu kişileri ortaya çıkarmasını istiyoruz" dedi.

Uluslararası Gençlik Topluluğu da yaptığı açıklamada, "26 Aralık'ta okulumuzda usulsüzce gösteri yapan TGB'nin 1 Ocak gecesi topluluklar barakasındaki DKSK odasına girip odaya yüksek derecede zarar vermesi, evimiz dediğimiz ODTÜ kampüsünde polislerce korunup arkadaşlarımızı darp etmesi kesinlikle kabul edilemez" denildi. Söz konusu eylemin tüm ODTÜ öğrencilerine yapılmış olduğu ifade edilen açıklamada, "Biz UGT olarak kültürümüze zarar vermeye çalışan tüm olaylarda olduğu gibi bu saldırının da karşısındayız" denildi.

Topluluk odalarına yazılar yazılan DKSK öğrencileri ise kulübün yıllardır toplumsal ve siyasal olaylara tepkisiz kalmadığını belirtti. Öğrenciler, yazılamaları sadece belli bir topluluk veya kitleye karşı değil, ODTÜ öğrencisinin kampüs içerisinde özgür eylemlerine yönelik doğrudan bir saldırı olarak değerlendirdikleri ve bu olaya sessiz kalmayacaklarını ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

Mektup: Hedefte ODTÜ'nün birliği var

ODTÜ'de Dağcılık ve Kış Sporları Kolu odasına provokatif yazılama

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