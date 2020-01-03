Boşanma aşamasındaki erkek tarafından öldürülen Hafize Kurban cinayeti davasının 2. duruşması görüldü. Baba Mustafa Balık kızının son sözlerinin ‘Kurtarın, yaşamak istiyorum’ olduğunu dile getirdi.

2 çocuğunun gözü önünde katledilen Hafize Kurban’ın katili Denizli Adliyesinde ikinci kez hakkim karşısına çıkarken, davaya Denizli’deki kadın örgütleri ve siyasi parti temsilcileri de yoğun katılım gösterdi. Duruşmada müşteki Mustafa Balık, Hacer Balık, Huriye Balık ve Habibe Pelit dinlendi. Dinlenen müştekiler sanık Uğur Kurban’ın Hafize Kurban’ı kasten tasarlayarak öldürdüğünü söyledi.

‘KURTARIN, YAŞAMAK İSTİYORUM’

İlk olarak dinlenen Hafize Kurban’ın babası Mustafa Balık ifadesinde “Uğur Kurban kızımın bir başkasıyla görüştüğünü söyledi. Onun elinden kimsenin kızımı alamayacağını söyledi. Uğur Kurban’ı eve çağırdığımda kızımın boğazına yapıştı ve yumruk vurdu. Ben araya girerek ayırdım. O sıra kızım evden kaçtı. Akşama kadar birçok yerde kızımı aradım. Kızım akşam hastanede olduğunu söyledi. Karakola götürmüşler, ben de gidip kızımı aldım karakoldan. ‘Her şey düzelir, düzelmezse de boşanabilirsiniz’ diye Uğur Kurban’a nasihat verdim. Kızımı evime getirdikten yarım saat sonra Uğur Kurban evime geldi. Kendi babası Uğur Kurban’ı götürdü ancak evimizin bulunduğu sokakta beklemeye devam ettiler. Markete gitmek için dışarı çıktığımda Uğur Kurban bana küfürler savurdu. Bunlar yaşandıktan 4 gün sonra Uğur Kurban’ın ev sahibi beni aradı. Uğur Kurban’ın evi boşalttığını ve benim de evi temizlemem gerektiğini söyledi. Kızım Hafize ve eşimle birlikte evi temizlemek için gittik. Uğur Kurban eve gelerek kızımla konuşmak istedi. Önce biraz konuştular sonra dışarı çıktılar. Kızımın kucağında küçük torunum vardı. Uğur Kurban ısrarla kızıma çocuğu bırakmasını söyledi ancak kızım çocuğunu bırakmadı. Dışarı çıkmalarından 5 dakika sonra çığlık sesleri geldi. Yanlarına gittiğimde kızım kanlar içinde 'Kurtarın, yaşamak istiyorum' diyordu. Sanık Uğur Kurban çocuklarının önünde kızım Hafize Kurban’ı katletti” dedi.

ANNE BALIK: ÖLDÜRMEK YERİNE EVLİLİĞİNİ BİTİRSEYDİ

Baba Mustafa Balık’ın ifadesinin dinlenilmesinin ardından Anne Huriye Balık’ın ifadesi dinlendi. Huriye Balık ifadesinde “Sanık kızımı hunharca ve tasarlayarak öldürmüştür. Böyle bir şey olacağını tahmin bile etmiyorduk. Çünkü olaydan 1 gün önce Uğur Kurban bizden helallik istedi ve bizimle güzel güzel konuşarak güvenimizi kazandı. Ama ardından kızımı öldürdü. Keşke boşasaydı ve bitirseydi evliliğini. Uğur Kurban beni de arayarak “Benim elimden Hafize’yi kimse alamayacak” diyerek tehdit etmişti. Olay günü çığlıkları duyarak çıktığımızda kızımın boğazının kesildiğini gördük. Torunlarım bu olaya şahit oldu. Büyük torunum yolda el ele tutuşan anne çocuk gördüğünde ağlıyor” dedi.

‘DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULAMIŞTI’

Hafize Kurban’ın kız kardeşi Hacer Balık ise ifadesinde “Hafize ve ben birbirimize çok yakındık. Her şeyini bana anlatırdı. Uğur Kurban ile sürekli kavga ederlerdi ve Uğur Kurban Hafize’ye daha önce de boğazına makas dayayarak şiddet uygulamıştı. Uğur Kurban her zaman şiddete meyilliydi. Hafize bana Uğur Kurban’ın cinsel zorlamalar yaptığını ve kabul etmediğinde de şiddete başvurduğunu anlatmıştı. Uğur Kurban kendi çocuklarına da şiddet uygulardı. Kız çocuğuna daha çok şiddet gösterirdi. Uğur Kurban’ın sıklıkla kullandığı bir küfrü kullandığı için çocuğunun ağzına yetişkin insanların bile yiyemeyeceği biberi sürmüştü” dedi.

Hacer Balık’ın ifade verdiği sırada söz hakkı almadan araya giren zanlı Uğur Kurban hakim tarafından susturuldu. Son olarak dinlenen müşteki Habibe Pelit ise ifadesinde sanığın ablasını başka bir kişiyle gördüğü iddilarının doğru olmadığını belirterek Uğur Kurban’dan şikayetçi olduğunu söyledi. Müştekilerin dinlenmesinin ardından devam edilen duruşma 28 Şubat saat 09:45’e ertelendi. (Denizli/EVRENSEL)

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