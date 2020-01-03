Dr. Mesut Bayraktaroğlu: Verem hâlâ ciddi bir tehlike

Halk arasında verem olarak da bilinen tüberküloz, önlenebilir olmasına rağmen dünyada halen en yaygın ve ölüme en fazla sebebiyet veren enfeksiyon hastalıkları arasında yer alıyor. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Bayraktaroğlu, tüm dünyada her yıl 10 milyonun üzerinde yeni verem hastası saptandığına dikkat çekerek Türkiye'de de 2017 verilerine göre 12 bin 46 kişiye verem teşhisi konuldu. Bayraktaroğlu, bunların yüzde 92’sinin ise önceden tedavi görmemiş yeni hastalar olduğunu söyledi.

“EN ÇOK ÖLÜME YOL AÇAN BAKTERİYEL ENFEKSİYON”

DHA'nın haberine göre veremin ‘Mycobacterium tuberculosis’ adlı basilin yol açtığı hava yoluyla bulaşan bakteriyel bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Mesut Bayraktaroğlu, “Tüberküloz mikrobu en çok akciğerde hastalık yapsa da akciğer dışında daha az olmak üzere lenf nodlarında, bağırsaklarda, genitoüriner sistemde (idrar yolları ve üreme organları), omurga ve diğer kemiklerde de hastalığa yol açabilir” diye konuştu.

“Dünyada en çok ölüme yol açan bakteriyel enfeksiyon hastalığı nedeni veremdir” diyen Dr. Bayraktaroğlu, tüberkülozun en sık hastanın öksürmesi, hapşırması ve konuşması sırasında mikropların havaya saçılarak bir süre havada asılı kalması ve sağlıklı kişi tarafından solunarak vücuda alınması şeklinde hava yoluyla bulaştığını ifade etti.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Bayraktaroğlu, hastalığın en sık görülen belirtilerini ise şöyle anlattı: “Hastalığın akciğerle ilgili belirtileri uzun süren öksürük (2 haftayı geçen öksürükte mutlaka doktora başvurulmalıdır), balgam çıkarma, ağızdan öksürükle kan gelmesi, göğüs ağrısı, sırt ve yan ağrısı, nefes darlığı olabilir. Bunun dışında halsizlik, çabuk yorulma, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesi ve ateş gibi genel bulguların da birkaçı görülür. Tüberküloz hastalığı zatürre (pnömoni), akciğer kanseri, lenfoma, sarkoidoz gibi birçok hastalıkla karışabildiğinden yukarıdaki şikayetleri olanlar mutlaka göğüs hastalıkları uzmanlarına başvurmalıdırlar.”

Tedavi gören hastaların vücudundaki mikrop sayısının kısa sürede azaldığını, çoğunda ortalama 2-3 haftada bulaştırıcılığın kaybolduğunu işaret eden Uzm. Dr. Mesut Bayraktaroğlu, şu uyarılarda bulundu: “Tüberküloz vakalarının, özellikle de bulaştırıcılığı en fazla olan balgamında verem mikrobu tespit edilmiş vakaların başarıyla tedavi edilmesi, hastalığın kontrolünde en önemli faktördür. Verem hastalığına yakalananların aileleri ve diğer temas ettiği kişiler (özellikle kapalı alanda birlikte çalıştıkları iş arkadaşları) Verem Savaşı Dispanserleri'ne davet edilerek kontrol edilmektedir. Çünkü sıklıkla iyi havalandırılmayan kapalı ortamlarda uzun süreli maruziyet ile bulaşma görülür. Bu nedenle verem hastası kişi ile yaşayan aile bireyleri ve yakın iş arkadaşları daha büyük risk altındadır. Bulaştırıcı olan hastaların yakın çevresindekilere koruyucu ilaç verilmekte olup hasta olduğu tespit edilenlerin de tedavisine başlanmaktadır.”

RİSK ALTINDA OLAN KİŞİLER

Bayraktaroğlu, risk grubunda yer alan kişileri ise şöyle sıraladı: “Günde 1 paketten fazla sigara içenler, alkol bağımlılığı olanlar, diyabet hastaları, diyaliz yapılan kronik böbrek yetmezliği hastaları, HIV enfeksiyonu olanlar, aşırı zayıflar (vücut kitle indeksinin 20’nin altında olması), uzun süreli kortizon veya başka bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlar, silikoz hastalığı olanlar, organ nakli yapılan hastalar, 2 yaşından küçük bebekler.” (HABER MERKEZİ)

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