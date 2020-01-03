Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP İzmir Milletveki Atila Sertel, “Uyuz vakalarında son dönemde bir artış olduğu kabul ediliyor ancak sayı verilmekten kaçınılıyor. Hastalığı kamuoyundan gizlemenin, verileri paylaşmamanın kimseye faydası yok. Bu konuda derhal gerekli önlemler alınmalı ve hastalıktan korunmak için yapılması gerekenler anlatılmalıdır” dedi.

İzmir Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada özellikle İzmir Buca, Bornova, Konak ve Karabağlar’da uyuz vakalarının iki kat arttığına dair iddialar dile getirildiğini söyleyen Sertel, hastalığın en önemli sebeplerinden birinin hijyene dikkat edilmemesi olarak gösterildiğini söyledi.

MÜCADALE ÇAĞRISI

Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı sayısındaki artışın da bu hastalığın yaygınlaşmasında etkili olabileceğinin öne sürüldüğünü belirten Sertel, şunları söyledi: “Yoksulluğa bağlı olarak kötü koşullarda yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızın bu hastalığa yakalanması ne yazık ki çok daha kolay oluyor. Yoksulluğu yok etmek iktidarın görevi olduğu gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek ve halkı aydınlatmak da Sağlık Bakanlığı’nın görevidir. Uyuz vakalarıyla ilgili rakam ve istatistikler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İzmir Tabip Odası ile paylaşılmamış. Biz talep ettik, bizimle de paylaşılmadı. Hastalığa ilişkin verileri açıklamamakla, kamuoyundan gizlemekle mücadele olmuyor. Uyuz vakalarındaki artış ve alınan önlemlerle ilgili Bakanlık ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü derhal açıklama yapmalıdır. Başta okullar, özellikle yatılı okullar, bakımevleri, yurtlar, oteller, yatakhaneler olmak üzere insanların toplu halde bulundukları ortamlarda, toplu ulaşım araçlarında temizlik konusunda dikkat edilmesi gerekenler basın yoluyla ve uyarı broşürleriyle halkımıza aktarılmalıdır. Bu önemli konunun takipçisi olacağım.”

“BAKANLIK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?”

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları sordu:

İzmir’de uyuz vakalarının arttığına dair iddialar doğru mudur?

Son 1 yılda İzmir’de uyuz şüphesi ile hastanelere başvuran kişi ve uyuz teşhisi konulan kişi sayısı kaçtır?

Bakanlığın ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün uyuz ilacı stokunun az olduğuna dair iddialar doğru mudur?

İzmir ve Türkiye genelinde uyuz vakalarına ilişkin bakanlığınız tarafından yürütülen çalışmalar nelerdir?

Uyuz vakalarının Türkiye genelinde de yaygınlaşmaya başladığı doğru mudur?

Uyuz vakalarına karşı alınması gereken önlemler konusunda İzmirliler neden bilgilendirilmemektedir? Bakanlık olarak ne zaman açıklama yapacaksınız?

Uyuz vakalarının ortaya çıkması ve yayılmasıyla ilgili şuana kadar bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu araştırmanın sonuçları nelerdir?” (İzmir/EVRENSEL)