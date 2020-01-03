Ankara'da devlet tiyatrosunda kadro bekleyen emekçiler işten çıkarıldı

Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrolarında ses sanatçısından marangozuna, oyuncusundan demircisine, orkestra sanatçısından suflörüne kadar yaklaşık 150 sanat emekçisi, sözleşmelerinin yenilenmeyeceği ile ilgili bir yazı tebliğ edilerek işten çıkarıldı. Kültür Sanat Sen, özellikle son bir yıldır kadro bekleyen misafir sanatçılar ve süreli sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmemesine tepki göstererek "Sanat kurumlarında yapılan bu haksızlıklara bir an önce son verilmelidir" dedi.

Kültür Sanat Sen tarafından yapılan açıklamada, sanat kurumlarında yıllardır kadro verilmemesi ve sınav yapılmaması dolayısıyla sanat emekçilerinin zaten mezun, misafir, süreli sözleşmeli figüran vs. pozisyonlarında çalıştığı kaydedildi. Yıllık sözleşme ile güvencesiz ve bir hayli esnek mesailer dahilinde çalıştırılan sanat emekçilerinin verilen kadro sözleriyle özellikle son bir yıldır umutla beklediği belirtilen açıklamada, "En son 54 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bırakın güvenceli bir kadroyu emekçiler işlerinden edilmişlerdir. Güzel Sanatlara Bağlı Koro Ve Topluluklarda ne olacağı halen bilinmemekle birlikte sadece Devlet Opera Ve Balesi Ve Devlet Tiyatrolarında ses sanatçısından marangozuna oyuncusundan demircisine orkestra sanatçısından suflörüne kadar yaklaşık 150 sanat emekçisi sözleşmelerinin yenilenmeyeceği ile ilgili bir yazı tebliğ edilerek işten çıkarılmışlardır. Özellikle Devlet Tiyatrolarında şu an ciddi bir karmaşa yaşanmakla kimi müdürlüklerde iş yürümez hale gelmiştir" denildi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI GEREKÇESİ

Kimi çalışanlara güvenlik soruşturmasından geçemedikleri için sözleşmelerinin yapılamayacağının bildirildiği belirtilen açıklamada, güvenlik soruşturmalarının "benden olup olmadığının tespiti" soruşturmasına dönüştüğünün artık herkesin malumu olduğu ifade edildi. Açıklamada, kimi durumlarda aylar hatta yıl süren güvenlik soruşturmalarının sanat kurumlarında ışık hızında yapılarak üç günde nasıl sonuçlandırıldığı soruldu.

"MİSAFİR SANATÇININ MİSAFİRLİĞİ BİTMEYECEK Mİ?"

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine konan geçici maddede yapılacak sözleşmenin 2020 yılı için geçerli olduğunun hüküm altına alındığı belirtilen açıklamada, “2021 yılında ne olacak? 20 yıldır çalışan misafir sanatçıların misafirlikleri hiç bitmeyecek mi?” diye soruldu. Gösterişli kostümler, ışıklar ile seyirciye sunulan eserler ve tüm bu şaşanın altında aslında gerçek bir dram yattığı ifade edlen açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanının sanat emekçilerine daha önceki istihdam biçimlerinden daha iyi olan 4/B li sözleşmesi yapılacağını ilan etmesiyle yaşanan sevinç yerini açlığa mahkûm edilen sanat emekçilerinin dramına bırakmıştır. Misafir sanatçılar ve Süreli Sözleşmeli Personel pozisyonlarında çalıştırılan arkadaşlarımızın sorunlarına gerçek çözümlerle gelinmesini istiyoruz. Sanat kurumlarında yapılan bu haksızlıklara bir an önce son verilmelidir. Nitelikli kamusal hizmet üretebilmek için daha iyi çalışma koşulları ve güvenceli istihdam istiyoruz” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

Şehir Tiyatroları'nda taşeron olmak ya da olmamak