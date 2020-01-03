İstanbul Üniversitesi öğrencisi anlatıyor: Öğrenci ne istiyor, eylemlerin sebebi ne?
İsrtanbul Üniversitesinde günlerdir süren yemekhane eylemlerini İÜ öğrencisi Begüm İnanç'la konuşuyoruz.
03 Ocak 2020 15:18
İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri, yemekhanelerde kahvaltıların kaldırılmasına ve indirimli öğün sayısının bire düşürülmesine karşı günlerdir eylem yapıyor.
İstanbul Üniversitesi öğrencisi Begüm İnanç'la eylemler ve öğrencilerin talepleri hakkında konuşuyoruz. (Evrensel WebTV)
İÜ öğrencileri yemek zammını protesto etti: Müşteri değil, öğrenciyiz
Yemekhane hakkını isteyen İstanbul Üniversitesi öğrencisini polis okula sokmadı
İÜ öğrencilerinden yemek zammı protestosu: Üniversite kâr etme yeri değil