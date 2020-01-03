03 Ocak 2020 14:06

İşten atılan hastane işçileri: Emeğimize hiçbir zaman saygı duyulmadı

İbna Sina Hastanesi ile Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi yemekhanelerinden işten çıkartılan işçiler: Ben 17 yıldır her an işten çıkarılma kaygısıyla yaşıyorduk.

İbni Sina ve Cebeci Hastanesi işçileri

Fotoğraf: Evrensel

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    Ankara Üniversitesi'ne (AÜ) bağlı İbni Sina Hastanesi ile Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi yemekhanelerinde çalışan Devrimci Turizm İşçileri Sendikası (Dev Turizm İş) üyesi 35 işçi, 2019 yılının son gününde işten çıkartıldı. Kendilerine herhangi bir gerekçe sunulmadan işten çıkartıldıklarını belirten işçiler, TUĞRASAN firmanın “İhale süresi bittiği için işten çıkarıldılar” şeklindeki beyanın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ayrıca işten çıkartan 35 kişinin Devrimci Turizm İşçileri Sendikası’na üye olmasını tesadüfî görülmüyor. İşten çıkartılan 35 kişiden Metin Bakan ile Nergis Akgün adlı işçiler de işten çıkartılma gerekçelerini bilmiyor.

    “EMEĞİMİZE SAYGI DUYULMADI”

    Bakan, 17 yıldır Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi yemekhanesinde garson olarak çalıştı. Bugüne kadar altı farklı taşeron firma ile çalıştığını, ancak çalıştığı tüm süre boyunca mobbinge maruz kaldığını dile getiren Bakan, üyesi oldukları Devrimci Turizm İşçileri Sendikası dışında kimsenin yanlarında durmadığını söyledi. Bakan, özellikle hastane yönetimlerinin hiçbir zaman işçilerden yanan olmadığını ifade ederek, yaşadıklarını “Emeğimize hiçbir zaman saygı duyulmadı. Sürekli fikirlerimize kelepçe vuruldu ve hunharca susturulduk” sözleriyle özetledi.

    “17 YIL KAYGISINI YAŞADIM”

    İnsanların gerekçesiz bir şekilde işlerinden edilmelerini kendinden anlamlandıramadığını vurgulayan Bakan, işten çıkarıldığı için yerinde oturmayacağını ve işten atılmaların önüne geçmek için mücadeleye devam edeceğini dile getirdi. İşçilerin güvencesizliğine dikkat çeken Bakan, şöyle devam etti: “Ben 17 yıldır her an işten çıkarılma kaygısıyla yaşıyordum ve hiçbir gerekçe sunulmadan işimden oldum. Çünkü bize tutunacak hiçbir güvence verilmedi. İşçilerin güvencesi yok. Bize ışık olan tek şey, sadece sendikamız oldu.”

    “EVDE OTURMA GİBİ BİR ŞANSIM YOK”

    İbni Sina Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğinde garson olarak çalışan Nergiz Akgül de 2019 yılının son gününde “Yarından itibaren işe gelmeyeceksiniz” denilerek işten çıkartıldı. Akgül, tepkisini şöyle dile getirdi: “Önümüze hiçbir tutanak koyulmadan işten çıkarıldık. Tek başıma kira ödediğim evimde çocuklarıma ekmek götüreceğiz derken, işten atıldık. Bu da bize yeni yıl hediyesi oldu. Demek ki işten atılmalar o kadar kolaymış. Eğer insan yerine konulsaydık, karşımıza çıkıp bizimle konuşurlardı. Yine iş arayacağım ama yeni bir firma geldiğinde oradan da çıkartılacağız korkusu ile çalışmaya devam edeceğiz. Ama evde oturma gibi bir şansım yok. Çalışmak zorundayım.” (Ankara/MA)

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