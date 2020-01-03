Ankaralılardan ekmek zammına tepki: Tencerede taş kaynatacağız

Ankara Fırıncılar Odası’nın 1,25 TL olan ekmeğin fiyatının yüzde 20 zam yaparak 1,50 TL’ye çıkarmasına yurttaşlar tepki gösterdi. Oda, zamma üretim maliyetleri, un ve su fiyatının sebep olduğu bildirilmişti.

MA zam kararını Ankara’nın Kızılay bölgesinde yurttaşlara sordu.

“Bu zamlarla milleti açlıktan öldürecekler” diyen Şengül Çankaya, ekmeğin belediyenin sattığı Halk Ekmek’te daha ucuz olduğu için uzun kuyruklar oluştuğunu belirtti. Çankaya, şöyle devam etti: “Yazık günah değil mi bu millete, çoluk çocuğumuz hırsızlık mı yapsın. Ne yapsınlar? Aldığımız bir emekli maaşı onunla kira mı verelim, çocuk mu okutalım yoksa birikim mi yapalım? Nereye kadar zam artık yeter. Sigaraya, ekmeğe, doğalgaza zam, yeter artık yeter, biraz dursunlar. Mandalinayı, portakalı, elmayı alamıyoruz sadece kokluyoruz. Artık bizde bu devirde kuyruklara başlayacağız, şimdiden başladı. Halk dur diyecek başka türlü olmaz.”

"TAŞ KAYNATIP YİYECEĞİZ"

Emekli olduğunu belirten Abdülmennan Korkmaz da “İki tane öğrenci okutuyorum ama tek başıma olmuyor. Eş dost yardım ediyor öyle okutabiliyorum. Artık mutfakta tencerede taş kaynatıp yiyeceğiz, başka kaynatacak bir şey yok” diye konuştu.

Ekmeğe yapılan zamdan kaynaklı belediyeye ait halk ekmekten alışveriş yaptığını söyleyen Kırgızistan vatandaşı Bahdegül ise “Türkiye’de geçinmek çok zor” dedi.

Bir başka emekli yurttaş Kutay Aksay da “Fırıncılar, ’bize yetmiyordu’ diye zam yaptı ama doğru bulmuyorum. Milletin yediği bir ekmek ona da zam yapılmasın bir zahmet” dedi.

Mustafa Eldelekli, “Her şeyi dışarıdan alırsak, içerideki tarlalarımızı öldürürsek onları ekmezsek sonuç böyle olur. Çözüm iç üreticiye destek vermek, iç tarıma yönelme. Başka türlü çözüm yok” diye belirtti.

"ZAMMI GERİ ALIYORLAR"

Askeri ücret zammın ardından ekmek fiyatının arttırıldığına işaret eden Hanifi Bolatlı, “Asgari ücrete yapılan zam yeterli değil, daha yapılan zam emekçinin cebine girmeden geri alıyorlar. Emekliyim bırakın geçinmeyi artık simit bile zor buluyoruz. Sabah akşam simit yemek zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

Asgari ücrete yapılan zammı yetersiz bulan Neziha Tunç da “İşsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde nasıl geçineceğiz bilemiyoruz. Market alışverişine giderken onlarca market geziyoruz hangisinde 5 kuruş daha ucuz olur onun hesabını yapıyoruz” diye belirtti.

"VERDİKLERİNİ GERİ ALDILAR"

Asgari ücrete yapılan zam oranından fazlasının ekmeğe yapıldığını belirten esnaf Ahmet Taşçı ise “Asgari ücrete yapılan zammın bize bir kazancı olmadı, verdiklerini geri aldılar. Geçinmiyoruz, soğuk havada balık işinde çalışıyorum satışlar berbat. Eskiden alım gücü vardı insanlar balık alıyordu her şeye zam yapıldı insanlar artık ekmek alamıyor. Önümüzdeki seçimde inşallah seçimimizi yapacağız ve bunları göndereceğiz” dedi.

"AKP’YE ARTIK OY YOK"

Emekli yurttaş Mehmet Esen ise, “Ekmeğe zam var ama emekliye zam yok. Ülkeyi yönetenler kendi maaşlarına binlerce TL zam yapıyor emekliye gelince 60 TL adalet bunun neresinde. Fakir fukarayı düşünen kimse yok herkes kendini düşünür olmuş. Ben AKP’ye oy verdim ama pişmanım. Fakir gittikçe fakirleşiyor memlekette. İlk önce AKP’ye oy verdim ama artık vermeyeceğim” diye belirtti.

Paşa Keçeli adlı yurttaş da şunları ifade etti: “Zamların sebebi kaynakların tükenmesi, artık kaynaklar bitti. Emekliyim geçinemiyorum, ek iş yapıyorum. Halimiz emekli maaşına kaldıysa biz öldük demek. Gidişatı pek parlak görmüyorum, endişeliyim."

“Asgari ücret ile çalışıyorum ama yetmiyor” diyen Barış Kayıkçı, şunları söyledi: "Bize asgari ücretten verdikleri zammı daha cebimize girmeden geri aldılar. Bazı günler işe yürüyerek geliyorum otobüse vereceğim para cebimde kalsın diye, belki o parayla çocuğuma bir şey alırım.” (HABER MERKEZİ)

Ankara'da ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam

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