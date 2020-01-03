Al Arabiya sunucusu evinde ölü bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan destekli Al-Hadath/Al Arabiya televizyonlarının 51 yaşındaki deneyimli sunucusu Najwa Kassem'in (Necva Kasım), Dubai'deki evinde ölü bulunduğu açıklandı. Lübnanlı sunucunun kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Al Arabiya televizyonu, ölüm haberinin ardından taziye mesajı yayınladı.

Kassem, 2012 yılında Arabian Business dergisi tarafından Arap dünyasındaki en güçlü 100 kadından biri seçilmişti.

"SADECE TEK BİR TÜRK TOPU MU SİZİ DURDURUYOR?"

Najwa Kassem Türkiye'nin gündemine, Libya'daki General Halife Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye sorduğu soru ile gelmişti. Mismari'ye "Trablus'a neden giremiyorsunuz? Sorun ne?" sorusunu yönelten sunucu, "Türk subaylarının da kullandığı (Türk yapımı) bir top var. O girmemizi engelliyor" cevabını almıştı. Sözcü Mismari'nin yanıtı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kassem, "Yani tek bir top mu sizi durduruyor?" demişti. (MEDYA SERVİSİ)