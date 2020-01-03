10 kentte kayyum araştırması: Seçmenin tercihi değişmedi

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, kayyum atamalarına ilişkin Diyarbakır, Mardin, Batman, Van, Siirt, Muş, Iğdır, Kars, Şırnak ve Hakkâri’de 26-29 Aralık 2019 tarihleri arasında 5 bin 100 kişiyle yüz yüze yaptığı saha araştırmasında halkın yüzde 69,9'u irade gaspına karşı çıkıyor. Kayyum atanmasının seçmenin siyasal ve hizmet beklentileri üzerindeki etkisi, belediye hizmetlerine dönük beklenti, tutum ve talepleri ölçmeye dönük yapılan çalışmada, seçmenin süreci desteklemediği bir kez daha kanıtladı.

YOKSULLUK VE İŞSİZLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Araştırmaya katılanlar arasında ev içi ücretsiz işçi, işsiz veya iş arayanlar ile öğrenci ve çalışamaz halde olanlar öne çıkarken, yüzde 31,1’i aylık gelirini 0- 1000 TL arasında, yüzde 32,4’ü 1001-2000 TL arasında beyan ediyor. TÜİK açlık/yoksulluk sınırı içinde ye alan bu katılımcıların yüzde 34,5’i genel sağlık sigortası olduğunu ve priminin devletçe ödendiğini, yüzde 18,5’inin ise herhangi bir sosyal güvenlik kaydı bulunmadığını kaydediyor. Kayyum atamalarının desteklenmediğini ve siyasal tercihleri değiştirmediği tespit edilen saha araştırmasında, yoksullukla mücadele, yerel ekonomi, demokratik ve katılımcı belediyecilik ve çok dilli hizmet vurgusu öne çıkıyor.

SEÇMENİN TERCİHİ DEĞİŞMEDİ

Katılımcılara yöneltilen “Belediyelere kayyum atanmasını destekliyor musunuz?” sorusuna yüzde 69,9’u hayır yanıtını verirken; yüzde 16’i evet, yüzde 14,1’i ise kararsız olduğunu belirtiyor.



Katılımcılar, “Kayyum Atandıktan Sonra Yerel Yönetimlere Dair Siyasal Tercihinizde Nasıl Bir Değişiklik Yaşandı?” sorusuna ise yüzde 57,14’ü “Siyasal Tercihimi Etkilemedi”, yüzde 31,80’i “Oy Verdiğim Partiyi Daha Çok Desteklemeye Karar Verdim”, yüzde 6,85’i “Hiçbir Partiye Oy Vermemeye Karar Verdim”, yüzde 4,21’i ise “Oy Verdiğim Partiyi Değiştirmeye Karar Verdim” yanıtını veriyor.



Seçmenin “Hizmetler” açısından kent belediyelerinden beklentileri ve öncelikli hizmet tercihlerinin de sorulduğu araştırmada, “Temizlik-Çevre-Ekoloji, Kentsel hizmetler (Ulaşım, İmar, Altyapı vs. ), Dil-Kültür-Tarih” çalışmaları öncelikli talepler arasında yer alıyor. "

“BİLGİ ALAMIYORUM”

Araştırmaya katılanlara yönetilen “Belediyeniz Hizmetleri Hakkında Bilgi Alabiliyor Musunuz?” sorusuna yüzde 68’i 'Hayır', yüzde 32’si 'Evet' yanıtını veriyor. Evet diyenlerin yüzde 46,4’ü internet, yüzde 19,1’i belediyenin kendi yayın organlarından, yüzde 14,4’ü ise yerel basından bilgiye eriştiğini belirtiyor.

Kayyum atanması sürecini destekleyip desteklemediklerine yönündeki soruya ise katılımcıların yüzde 67,9’u 'Hayır', yüzde 18’i ise 'Evet' derken, yüzde 14,1 kararsız olduğunu dile getiriyor. (MA)