İzmir’de kamyoncular akaryakıt zamlarını protesto etmek için lastik yakıp yol kapattı

İmamoğlu’ndan “Hrant Dink Hafıza Mekanı”na ziyaret: Barış sözü olan biri katledildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı”nı ziyaret etti: Bir barış sözü olan, barışa dair katkı sunmak isteyen bir insan katledildi.