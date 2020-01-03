İzmir’de kamyoncular akaryakıt zamlarını protesto etmek için lastik yakıp yol kapattı
İzmir’de nakliyeciler sitesinde iş yapan kamyoncular düşük nakliye ücretlerine, trafik cezalarına ve akaryakıt zamlarına karşı eylem başlattı.
03 Ocak 2020 09:51
İzmir Bornova Işıkkent’te bulunan nakliyeciler sitesinde kamyoncular düşük ücrete ve akaryakıt zamlarına karşı eylem yapıyor.
Nakliyeciler sitesinde lastik yakarak yol kapatan kamyoncular hükümete ve ekonomi politikalarına tepki gösteriyor.
Ayrıntılar birazdan... (İzmir/EVRENSEL)