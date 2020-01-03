Kadın işçiye cinsel saldırıda bulunan iş yeri sahibinin oğlu serbest bırakıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan Y.Ç. adlı genç kadın, iş yeri sahibinin oğlu U.S.’nin cinsel saldırısına maruz kaldı. Y.Ç. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Hakkında “Basit cinsel saldırı” suçundan dava açılan U.S. “ev hapsi” tedbiriyle serbest bırakıldı.

"İFTİRA ATIYORMUŞ!"

Cinsel saldırı faili U.S. hakkındaki iddianameyi kabul eden Adana 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, 6 Nisan'a duruşma tarihi verdi.

Hazırlanan iddianamede saldırıya uğrayan Y.Ç.'nin beyanlarına yer verildi. İddianamede, olay yeri kamera kayıtlarının müştekinin ifadesini doğrular nitelikte olduğu değerlendirmesinde bulunan savcılık, "Dosya kapsamındaki tüm deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde; müştekinin gerçek dışı olgu isnat etmesi için hiçbir gerekçe bulunmadığı, şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği, müşteki ile şüpheli arasında iftira atmasını gerektirir bir husumet bulunmayışı göz önüne alındığında şüphelinin üzerine atılı hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 'Basit cinsel saldırı' suçunu işlediği olay tutanağı müşteki beyanı ile tüm dosya kapsamından anlaşılmakta…" olduğunu kaydetti.

Hakkındaki ifadeleri reddeden fail U.S., Y.Ç'yi kendisine iftira atmakla suçladı. U.S. hakkında “Basit cinsel saldırı” suçundan dava açıldı. Adana Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şahıs “ev hapsi” tedbiriyle serbest bırakıldı. (MA)

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