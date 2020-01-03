03 Ocak 2020 09:14
Zihinsel engelli çocuk tecavüz sonucu hamile kaldı
Lice'de zihinsel engelli bir çocuk, maruz kaldığı tecavüz sonucu hamile kaldı.
Fotoğraf: Evrensel
Diyarbakır’ın Lice ilçesi Daralan Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli Ş.Ö.'nün karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı Lice Devlet Hastanesi’nde tecavüze maruz kaldığı ortaya çıktı. Hastanede, Ş.Ö.’nün tecavüz sonucu hamile kaldığı öğrenildi.
8 ay 20 günlük hamile olan Ş.Ö., Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) alınan ifadesinde babasının tecavüzüne maruz kaldığını belirtti.
Çocuğun ifadesi doğrultusunda baba gözaltına alındı. (Diyarbakır/MA)
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