Zihinsel engelli çocuğun babasının istismarı sonucu hamile kaldığı ortaya çıktı

Ankaralılardan ekmek zammına tepki: Tencerede taş kaynatacağız

Ankara'da ekmeğe yüzde 20 zam yapılmasına tepki gösteren yurttaşlar, asgari ücrete verilen zammın da geri alındığını belirterek, "Milletin yediği bir ekmek ona da zam yapılmasın bir zahmet” diyor.