Zihinsel engelli çocuğun babasının istismarı sonucu hamile kaldığı ortaya çıktı
Lice'de bir baba, zihinsel engelli çocuğuna cinsel istismarda bulundu. İstismar, çocuğun hamile kaldığının ortaya çıkmasıyla öğrenildi, baba tutuklandı.
Fotoğraf: Evrensel
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde zihinsel engelli Ş.Ö.'nün karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı Lice Devlet Hastanesinde hamile olduğu ortaya çıktı. Çocuğun babası tarafından istismara maruz bırakıldığı öğrenildi. Baba S.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Mezopotamya Ajansının haberine göre, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde zihinsel engelli 17 yaşındaki Ş.Ö.’nün karın ağrısıyla götürüldüğü Lice Devlet Hastanesinde 8 ay 20 günlük hamile olduğunun ortaya çıkması ardından baba S.Ö. gözaltına alındı. Lice Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., kızı Ş.Ö.’nün Çocuk İzlem Merkezinde (ÇİM) alınan ifadesi doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HABER MERKEZİ)
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