03 Ocak 2020 09:02

Adana'da sular altında kalan tarlalardaki sular çekilmedi

Adana'da geçen hafta etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle göle dönen tarım arazilerinin yağmura doyması nedeniyle, bazı tarlalarda sular henüz çekilmedi.

Adana'da sular altında kalan tarlalar

Fotoğraf: Nuri Pir/DHA

    • Paylaş

    Adana'da geçen hafta etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle göle dönen 200 bin dönüm tarım arazisindeki suları tahliye etmek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait iş makineleri, 10 farklı bölgede çalışma yapıyor.

    23 Aralık 2019’da Seyhan, Sarıçam, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde başlayan şiddetli sağanakta 2 günde metrekareye 260 kilogram yağmur düştü. İlçelerde çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı caddelerde çöküntüler meydana geldi. Sağanak, sonraki günlerde yerini hafif yağışlara bırakırken hafta sonunun ardından son buldu. İlçelerdeki 200 bin dönüm tarım arazisi de sular altında kaldı. Toprağın yağmura doyması nedeniyle, bazı tarlalarda sular henüz çekilmedi. Arazilerde ekili buğday ve narenciye ürünleri büyük zarar gördü.

    Adana'da sular altında kalan tarlalar

    Fotoğraf: Nuri Pir/DHA

    Adana Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin zararlarının giderilmesi için çalışma başlatılacağını açıkladı. DSİ’ye ait iş makineleri de tarlalardan suların tahliye edilmesi ve drenaj kanallarını açmak için 10 farklı bölgede çalışma başlattı. 

    "KANALLAR VE POMPA YETERSİZ"

    Yüreğir ilçesindeki Düzce ve Çotlu mahallelerinde yaklaşık 700 dönüm tarım arazisinde çiftçilik yapan İsmail Deniz, suların normalde 1-2 günde çekilirken son yağışların fazlalığı nedeniyle suların çekilmediğini ifade etti. Su tahliye kanallarının yetersiz olduğunu, bazen de tıkandığını kaydeden Deniz, kanalların denize döküldüğü noktada bulunan pompa sayısının da artırılması gerektiğine dikkat çekti.

    Tarlalardaki suyun tahliyesi için kullanılan ancak bitki artıkları nedeniyle tıkanan kanalı açmak için kendilerinin de yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Deniz, "Önümüzdeki 3-4 gün daha yağmur yağacağı söyleniyor. Ne yapacağız bilmiyorum" dedi. (DHA)

    Adana'da sular altında kalan tarlalar

    Fotoğraf: Nuri Pir/DHA

    Adana'da Valilik çadırları yıkıyor, tarım işçileri kalıcı barınma alanları istiyor

    Adana'da Valilik çadırları yıkıyor, tarım işçileri kalıcı barınma alanları istiyor

    Adana'da selden zarar gören çiftçiler: Simit sarayını değil bizi kurtarın

    Adana'da selden zarar gören çiftçiler: Simit sarayını değil bizi kurtarın

    Adana'da tarım işçilerinin çocukları ıslak yataklarda uyuyor

    Adana'da tarım işçilerinin çocukları ıslak yataklarda uyuyor

    Adana günlerdir sular altında: Eğitime bugün de ara verildi

    Adana günlerdir sular altında: Eğitime bugün de ara verildi

    CHP'li Bulut: Adana'daki çiftçinin borcu ertelenecek mi?

    CHP'li Bulut: Adana'daki çiftçinin borcu ertelenecek mi?

     

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Ankara'da tren kazası
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Dış politikaya "Kurtlar Vadisi" motivasyonu mu yön veriyor?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Libya'ya gidecek askerler kimin çıkarlarını koruyacak?

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İşçiler, iki 2020’den birini tercih edebilir!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Coğrafya kader mi?

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Ücretiniz ödenmiyorsa icra takibi başlatabilir ya da alacak davası açabilirsiniz

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    2020'lere dair senaryolar

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Yeni YÖK: Üniversitelerin senato gündemine kadar belirleyen total totaliterlik aracı

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Hayatı anlamlı kılmak
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Zihinsel engelli çocuk tecavüz sonucu hamile kaldı
    Zihinsel engelli çocuk tecavüz sonucu hamile kaldı

    Lice'de zihinsel engelli bir çocuk, maruz kaldığı tecavüz sonucu hamile kaldı. 

    GÜNCELLENDİ
    İranlı general ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı, ABD saldırısında öldürüldü
    İranlı general ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı, ABD saldırısında öldürüldü

    İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta düzenlenen bir saldırıda öldüğü açıklandı.

    Adana'da sular altında kalan tarlalardaki sular çekilmedi
    Adana'da sular altında kalan tarlalardaki sular çekilmedi

    Adana'da geçen hafta etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle göle dönen tarım arazilerinin yağmura doyması nedeniyle, bazı tarlalarda sular henüz çekilmedi.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara'da tren kazası
    Ankara'da tren kazası

    Ankara Garı'ndan temizlik ve bakım için atölyeye giden boş tren raydan çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Libya tezkeresi muhalefetin itirazlarına karşın TBMM'de 325 oyla kabul edildi
    Libya tezkeresi muhalefetin itirazlarına karşın TBMM'de 325 oyla kabul edildi

    Libya'ya asker gönderme tezkeresi için TBMM’de görüşülüyor. Siyasi partilerin tezkere üzerine konuşmaları sonrası oylamaya geçildi. Tezkere 184'e karşı 325 oyla kabul edildi.

    Serhat Güvenç: Libya tezkeresi dost değil düşman kazandıracak
    Serhat Güvenç: Libya tezkeresi dost değil düşman kazandıracak

    Libya tezkeresini konuştuğumuz Prof. Dr. Serhat Güvenç, muhalefetten destek görmeyen bu tezkerenin sonuçlarından tamamen iktidarın sorumlu olacağını söyledi.

    Besleme basının akıbetinden öğrenecekleriniz var
    Besleme basının akıbetinden öğrenecekleriniz var

    "Hapis cezaları, tazminat davaları ile gazeteciler sindirilmeye çalışılırken iktidarın bir elinde de resmi ilanları kesme resti bulunuyor. Ama Evrensel ve BirGün inadına haberciliği sürdürüyor"

    Tez-Koop-İş üyesi kadın işçiler: Sendikalaştıktan sonra sesimiz daha gür çıkıyor
    Tez-Koop-İş üyesi kadın işçiler: Sendikalaştıktan sonra sesimiz daha gür çıkıyor

    Kadınlar işçilerin yaşadığı sorunları ve bunları çözmek için attıkları adımları çağrı merkezlerinde ve marketlerde çalışan Tez-Koop-İş üyesi kadınlar anlattı.

    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    Türkiye Yazarlar Sendikası, Ömer Seyfettin'i anıyor
    Türkiye Yazarlar Sendikası, Ömer Seyfettin'i anıyor
    Cemal Süreya kendi çizimleriyle anılacak
    Cemal Süreya kendi çizimleriyle anılacak
    GÜNCELLENDİ
    12 şarkıda Barış Manço
    12 şarkıda Barış Manço
    Yarım kalmış bir aşkın politik romanı
    Yarım kalmış bir aşkın politik romanı
    Yeni yıl, vals ve operet demek
    Yeni yıl, vals ve operet demek
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Denizli'de emekçilere asgari ücreti sorduk: Günlük 10 TL çocuğun harçlığı bile değil
    Denizli'de emekçilere asgari ücreti sorduk: Günlük 10 TL çocuğun harçlığı bile değil

    Denizlili emekçiler, “Artık hesap yaparak işin içinden çıkamıyoruz. Günlük 10 lira bir çocuğun harçlığı bile etmiyor. Temennimiz o ki 2020 yılında tükettiğimiz şeylere zam yapılmasın” dedi.

    Gaziemir’deki nükleer atık tehlikesi Meclis gündeminde
    Gaziemir’deki nükleer atık tehlikesi Meclis gündeminde

    CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Gaziemir’deki nükleer atık tehlikesini TBMM gündemine taşıdı.

    Üniversite kampüsünde hayatını kaybeden Sezen Zambak için adalet arayışı sürüyor
    Üniversite kampüsünde hayatını kaybeden Sezen Zambak için adalet arayışı sürüyor

    Ege Üniversitesi kampüsünde traktörün çarpmasıyla ölen Sezen Zambak’ın babası kampanya başlattı.

    İzmir Sanat’ta Ekim filmi gösterilecek
    İzmir Sanat’ta Ekim filmi gösterilecek

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin ‘Yeniden Sinematek’ etkinlikleri çerçevesinde 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 20.00'da İzmir Sanat'ta ‘Ekim’ filmi gösterilecek.

    Aydınlı işçiler: Tek çaremiz izinli günümüzde bile çalışmak
    Aydınlı işçiler: Tek çaremiz izinli günümüzde bile çalışmak

    Aydın'da çeşitli iş kollarında çalışan işçiler asgari ücrete düşük zam yapılmasına tepki gösteriyor.

    Soma'da katliamın yaşandığı madendeki ipotekli malzemeler ocaktan çıkarıldı
    Soma'da katliamın yaşandığı madendeki ipotekli malzemeler ocaktan çıkarıldı

    Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği Eynez maden ocağında bulunan ve mahkeme kararıyla ipotek konulan malzemelerin 5 yıl sonra ocaktan çıkarıldığı belirtildi.