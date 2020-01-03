03 Ocak 2020 00:41
Sudan'da askeri uçak düştü, 4'ü çocuk 18 kişi hayatını kaybetti
Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu 7 kişilik mürettebat ile 4'ü çocuk, 11 yolcu hayatını kaybetti.
Antonov An-12 | Fotoğraf: Konstantin von Wedelstaedt/Wikimedia Commons (GFDL 1.2)
Sudan ordusu, Batı Darfur eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sudan Ordusu sözcüsü Amir Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Antonov-12 tipi askeri kargo uçağının, Cuneyne kentindeki aynı adlı havalimanından kalkışından 5 dakika sonra düştüğünü ve uçaktaki 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Muhammed, uçaktaki 7 kişilik mürettebat ile 4'ü çocuk, 11 sivilden kurtulan olmadığını belirtti. (Hartum/AA)
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