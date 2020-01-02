02 Ocak 2020 23:04

Şişli'de Kanal İstanbul tartışıldı: Rezerv yapı alanları da tehlikede

İstanbul Şişli'de Evrensel okurları tarafından Çevre Mühendisleri Odası yöneticisi Selahattin Beyaz ve yazarımız Bülent Falakaoğlu'nun katılımıyla Kanal İstanbul konulu söyleşi düzenlendi.

kanal istanbul söyleşisi

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Kanal İstanbul tartışmaları sürerken İstanbul Şişli'de Evrensel okurları tarafından Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Su ve Atıksu Komisyonu Başkanı Selahattin Beyaz ve Evrensel Ekonomi Yazarı Bülent Falakaoğlu'nun katılımıyla, "Kanal İstanbul: Yalanlar ve Gerçekler" başlıklı söyleşi düzenlendi.

    Pangaltı'daki Nostalji Kitap Kafe'de, Çevre Mühendisi Medet Güney'in moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide, Kanal İstanbul ile rezerv yapı alanlarının da yapılaşmaya açılma tehlikesi olduğu belirtildi.

    "3 YIL BOYUNCA MÜCADELEYİ SÜRDÜRME ŞANSIMIZ VAR"

    Özellikle İstanbul'daki su havzalarını derinden etkileyeceği ve Marmara Denizi'nin yapısını bozacağı öngörülen proje için Selahattin Beyaz, önümüzdeki 3 yılın mücadele için kritik olduğunu söyledi. Beyaz, "İhalesinin yapılması halinde 'Hayırlı olsun' dense bile, bizim 3 yıl boyunca bu mücadeleyi sürdürme şansımız var" ifadelerini kullandı.

    "PROJEYİ ENGELLEYEN YASALAR DEĞİŞTİRİLDİ"

    Selahattin Beyaz, kanalın asıl hedefinin, kanal ve çevresindeki rezerv yapı alanlarını yapılaşmaya açmak olduğunu söyledi. 2011 yılından bu yana rezerv yapı alanlarının planlarının askıda olduğunu ve en son aralık ayında projeyi engelleyen yasaların değiştirildiğini belirten Beyaz, "Bu değişikliklerle İstanbul'daki su havzalarında yapılaşmanın önünün açılması da Kanal İstanbul hazırlık sürecinde oldu" dedi.

    Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy'ü etkileyecek su yolunun gerekçesi olarak Boğaz'daki kazaların gösterildiğini ifade eden Beyaz, "Ancak son 13 yılda bir tane ölümlü kaza oldu. Fakat hükümetin özellikle iş cinayetlerine olan yaklaşımını düşününce bile bu kazaları engelleme gibi bir amacının olmadığı görülüyor" açıklamasında bulundu.

    "120 MİLYAR LİRA HARCANACAK"

    Projenin yapımında 15 milyon metreküp beton kullanılacağını ve bölgede 6 tane taş ocağı öngörüldüğünü aktaran Beyaz, "Ancak daha çok olacak. Dolar bazında değerlendirirsek 120 milyar TL harcanacağını düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

    "İSTANBUL'U CİDDİ BİR SUSUZLUK BEKLİYOR"

    Kentin su havzalarının, Sazlıdere ve Terkos barajlarının da tehlikede olduğunu anımsatan Beyaz, "İstanbul'u çok ciddi bir susuzluk bekliyor. Melen Barajı'na güveniliyor ancak bu da güvenilir değil. DSİ'nin de belirttiğine göre acil durumlarda kullanılacak suların kullanılamaz hale geleceği kaçınılmaz. Trakya bölgesine kadar suyu etkileyecek ciddi bir durum oluşacak" dedi.

    "İKTİDAR, KİTLESİNİN DAĞILMAMASI İÇİN PROJEYİ KULLANIYOR"

    Evrensel Gazetesi Ekonomi Bülent Falakaoğlu da projenin rant odaklı olduğuna dikkat çekti. "Dert bilim değil, orada büyük bir rant var" diyen Falakaoğlu,  bu rantın elde edilmesinde engel çıkmaması için başkanlık sistemine ihtiyacı olduğunu söyledi.

    İktidarın içinde bulunduğu durumdan çıkmak için çözüm yolu üretemeyince elindeki mega projeye sarıldığını ve bunu "Türkiye'nin kalkınması için gerekli" diye anlatıldığını belirten Falakaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

    "İktidar, Kanal İstanbul sayesinde 'Hem dünya ticaretinde söz almalıyım hem de para kazanmalıyım' diyor. Bir yandan da ulusalcılar 'Yeni dünya düzeni Çin, Rusya ve Türkiye'den oluşacak' diye anlatıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Batı cephesinde kaldığını vurguluyorlar."

    İktidarın iç politikayı dizayn etmek için projeye yaslanmış durumda olduğunu belirten Falakaoğlu, "İktidar, bunu kitlesinin dağılmaması için elinde bir araç olarak bunu kullanıyor. 'Çatlasanız da patlasanız da bunu yapacağız' diyen bir iktidar var. Siyasi bir dava gibi sunuyor hikayeyi. Kanal İstanbul faydalı mı değil mi sorularını sormaktan ziyade bu kimin projesi diye sormaya başlıyorlar" dedi.

    "SONUCU BORÇ OLUR"

    Muhalefetin de projeye milliyetçilik üzerinden karşı çıkmasının doğru olmadığının altnı çizen Falakaoğlu, şöyle devam etti:

    "Aslında kanal değil de rıza inşası örüyor. Kanaldan önce çoktan rıza inşası yapmaya çalışıyor. Yerli otomobil de bunun araçlarından biri. Kitleleri seçmen profilinden çıkartıyor, derhal taraftar profili olsun istiyor iktidar. Asla büyük hikayeyi görürken küçük ayrıntıları önemsizleştirmemek lazım. Betonla büyük hikaye yazılmıyor. Bu proje korkunç bir bağımlılık yaratır, büyük Türkiye projesinin sonucu da borç olur." (İstanbul/ EVRENSEL)

    Kanal İstanbul nedir, gerekçeleri ve itirazlar neler? | 10 soruda Kanal İstanbul

    Kanal İstanbul nedir, gerekçeleri ve itirazlar neler? | 10 soruda Kanal İstanbul

    Kanal İstanbul'a itirazların son gününde çağrı: Katıl durduralım!

    Kanal İstanbul'a itirazların son gününde çağrı: Katıl durduralım!

    İstanbullular Kanal İstanbul'a itiraz ediyor: Kanala var emekçiye yok!

    İstanbullular Kanal İstanbul'a itiraz ediyor: Kanala var emekçiye yok!

    İmamoğlu: Kimse Cumhurbaşkanı istiyor diye Kanal İstanbul'u kabul etmesin

    İmamoğlu: Kimse Cumhurbaşkanı istiyor diye Kanal İstanbul'u kabul etmesin

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Libya tezkeresine dünyadan tepkiler
    YAZARLAR
    Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Irak'ta ABD-İran krizi

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Yeni yıl daha iyi mi geçecek?

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Yerli, milli 2020

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Neresinden tutsan elinde kalır

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Geçmişle gelecek
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Libya tezkeresine dünyadan tepkiler
    Libya tezkeresine dünyadan tepkiler

    Libya’ya asker gönderilmesini içeren tezkerenin TBMM'de kabul edilmesi, Arap Birliği ve Mısır başta olmak üzere pek çok ülke tarafından kınandı.

    Beyaz Saray: Trump, Erdoğan'ı Libya konusunda uyardı
    Beyaz Saray: Trump, Erdoğan'ı Libya konusunda uyardı

    Beyaz Saray, Erdoğan-Trump görüşmesine dair açıklama yaptı. Açıklamada Trump'ın Erdoğan'ı dış müdahalenin Libya'daki durumu karmaşık hale getireceği konusunda uyardığı aktarıldı.

    Van Valiliği, sarılan öğretmenlere ceza verilmesini savundu
    Van Valiliği, sarılan öğretmenlere ceza verilmesini savundu

    Van Valiliği, Çatak'ta bir lisede doğum günü tebriki nedeniyle birbirlerine sarılan iki öğretmene ceza verilmesini savundu.

    6 soruda | Libya tezkeresi nedir, içeriğinde ne var, muhalefet neden karşı?
    6 soruda | Libya tezkeresi nedir, içeriğinde ne var, muhalefet neden karşı?

    Libya tezkeresi nedir, TSK Libya'ya neden gönderiliyor, Libya'da ne oluyor, muhalefet asker gönderilmesine neden karşı çıkıyor, Libya’da kim hangi tarafı destekliyor?

    Kanal İstanbul'a itirazların son gününde çağrı: Katıl durduralım!
    Kanal İstanbul'a itirazların son gününde çağrı: Katıl durduralım!

    Ya Kanal Ya İstanbul bileşenleri, Kanal İstanbul projesinin ÇED raporuna itiraz süresinin son günü düzenledikleri açıklamada "Katıl durduralım" çağrısı yaptı.

    Fransa grevi, 1968'den bu yana ülkede yaşanan en uzun süreli grev oldu
    Fransa grevi, 1968'den bu yana ülkede yaşanan en uzun süreli grev oldu

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "emeklilik reformu"na karşı emekçilerin başlattığı ve bugün 29. günü geride bırakan grev, ülkede 1968 mayıs ayından bu yana yaşanan en uzun grev oldu.

    ODTÜ'de Dağcılık ve Kış Sporları Kolu odasına provokatif yazılama
    ODTÜ'de Dağcılık ve Kış Sporları Kolu odasına provokatif yazılama

    ODTÜ’de Dağcılık ve Kış Sporları Kolu odasına provokatif yazılama yapıldı. Yapılan yazılamada, "TGB", "RTE", "Geldik yoktunuz" ve üç hilal ifadeleri yer aldı.

    GÜNCELLENDİ
    Libya tezkeresi muhalefetin itirazlarına karşın TBMM'de 325 oyla kabul edildi
    Libya tezkeresi muhalefetin itirazlarına karşın TBMM'de 325 oyla kabul edildi

    Libya'ya asker gönderme tezkeresi için TBMM’de görüşülüyor. Siyasi partilerin tezkere üzerine konuşmaları sonrası oylamaya geçildi. Tezkere 184'e karşı 325 oyla kabul edildi.

    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    Türkiye Yazarlar Sendikası, Ömer Seyfettin'i anıyor
    Türkiye Yazarlar Sendikası, Ömer Seyfettin'i anıyor
    Cemal Süreya kendi çizimleriyle anılacak
    Cemal Süreya kendi çizimleriyle anılacak
    GÜNCELLENDİ
    12 şarkıda Barış Manço
    12 şarkıda Barış Manço
    Yarım kalmış bir aşkın politik romanı
    Yarım kalmış bir aşkın politik romanı
    Yeni yıl, vals ve operet demek
    Yeni yıl, vals ve operet demek
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Gaziemir’deki nükleer atık tehlikesi Meclis gündeminde
    Gaziemir’deki nükleer atık tehlikesi Meclis gündeminde

    CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Gaziemir’deki nükleer atık tehlikesini TBMM gündemine taşıdı.

    Üniversite kampüsünde hayatını kaybeden Sezen Zambak için adalet arayışı sürüyor
    Üniversite kampüsünde hayatını kaybeden Sezen Zambak için adalet arayışı sürüyor

    Ege Üniversitesi kampüsünde traktörün çarpmasıyla ölen Sezen Zambak’ın babası kampanya başlattı.

    İzmir Sanat’ta Ekim filmi gösterilecek
    İzmir Sanat’ta Ekim filmi gösterilecek

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin ‘Yeniden Sinematek’ etkinlikleri çerçevesinde 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 20.00'da İzmir Sanat'ta ‘Ekim’ filmi gösterilecek.

    Aydınlı işçiler: Tek çaremiz izinli günümüzde bile çalışmak
    Aydınlı işçiler: Tek çaremiz izinli günümüzde bile çalışmak

    Aydın'da çeşitli iş kollarında çalışan işçiler asgari ücrete düşük zam yapılmasına tepki gösteriyor.

    Soma'da katliamın yaşandığı madendeki ipotekli malzemeler ocaktan çıkarıldı
    Soma'da katliamın yaşandığı madendeki ipotekli malzemeler ocaktan çıkarıldı

    Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği Eynez maden ocağında bulunan ve mahkeme kararıyla ipotek konulan malzemelerin 5 yıl sonra ocaktan çıkarıldığı belirtildi.

    Muğla'da 10 maden işçisi işten çıkarıldı
    Muğla'da 10 maden işçisi işten çıkarıldı

    Muğla'da bulunan Mikroman Maden'de çalışan 10 işçi işten çıkarıldı.