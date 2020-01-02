Libya tezkeresine dünyadan tepkiler

Libya’ya asker gönderilmesini içeren tezkerenin Meclis Genel Kurulunda AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmesinin ardından Arap Birliği ve Mısır başta olmak üzere çok sayıda ülke açıklamalar yaparak kararı kınadı.

MISIR KINADI

El Cezire ve Sky News Arabia’nıın haberine göre, Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada tezkere kararı kınanırken, bu kararın Berlin sürecini olumsuz etkileyeceği kaydedildi. Türkiye’nin BMGK’yi ihlal ettiğini ifade eden Kahire yönetimi, kararın Akdeniz’de istikrarı etkileyeceğini belirtti.

FAS’TAN AÇIKLAMA

El Cezire'nin haberine göre Fas Hükümeti Sözcüsü, “Skhirat Anlaşması bir referans ve tarihi bir anlaşma. Libya krizini çözmek için her türlü çabayı göstermeye hazırız” dedi.

ARAP BİRLİĞİ: ÇATIŞMAYI KÖRÜKLEYECEK

Arap Birliği’nden yapılan açıklamada Türkiye’nin kararı şiddetle kınanırken, bu kararın bölgedeki çatışmayı daha da körükleyeceği belirtildi. Arap Birliği, Skhirat mutabakatının uygulanmasını desteklediklerini belirtti.

Açıklamada, “Türk parlamentosundan çıkan kararı kınıyoruz. Libya’da siyasi çözümü destekliyor ve dış müdahaleleri reddediyoruz” denildi.

HAFTER’DEN ARAP BİRLİĞİ’NE ÇAĞRI

Hafter güçleri ise Arap Birliği’ne çağrı yaparak, “Libya’yı savunmak sorumluluğunuz” açıklamasında bulundu.

RUSYA: DURUMU KÖTÜLEŞTİRECEK

Rusya’dan gelen ilk açıklamada ise tezkere kararının durumu kötüleştireceği belirtildi.

SKHİRAT ANLAŞMASI NEDİR?

Skhirat Anlaşması Birleşmiş Milletler (BM) aracılığında Libya’daki partilerin imzaladığı bir mutabakattır. Fas’ın Skhirat kentinde imzalanan anlaşma bir ulusal birlik hükümeti kurulmasını öngörüyor. (DIŞ HABERLER)

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