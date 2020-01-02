Van Valiliği, sarılan öğretmenlere ceza verilmesini savundu

Van Valiliği, Çatak'ta bir lisede doğum günü tebriki nedeniyle birbirlerine sarılan iki öğretmene ceza verilmesini savunup, "Elde edilen bilgiler, görüntüler ve tanık ifadeleri, 'konusu suç teşkil eden fiillerin okul içinde gerçekleştiğini' ortaya koymuştur" dedi.

Van’ın Çatak ilçesinde bir lisede doğum günü için birbirine sarılarak tebrik eden iki öğretmen, meslektaşları tarafından şikayet edilmişti. Valilik soruşturma izni verirken Kaymakamlık suç duyurusunda bulunmuştu. Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı, iki öğretmene ait görüntü ve belgeleri inceleyerek sarılmanın suç teşkil etmediğini belirterek "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar vermişti. Milli Eğitim Müdürlüğü ise bu karar rağmen "uygunsuz" diyerek öğretmenlere sürgün ve aylıktan kesme cezası vermişti.

TBMM gündemine de taşınan cezayla ilgili Van Valiliği açıklama yaptı. Ceza verilmesini savunan Valilik, açıklamasında, haberlerde olayın "doğum günü kutlaması ortamında" yaşandığının yazıldığını öne sürdü ve fillin okul için içinde gerçekleştiğini vurguladı. Ancak ilgili haberde zaten öğetmenlerin doğum günü tebriği için okul içinde birbirlerine sarıldığı ifade ediliyor. Valilik açıklamasında ceza gerekçesi olan sarılma için "suç teşkil eden fiil" denilmesi de dikkat çekti.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"İlimiz Çatak ilçesinde bir orta öğretim kurumunda 'Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenler cezalandırıldı' ifadeleriyle medyaya yansıyan haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Kamu görevlilerinin hizmet içi ve dışındaki davranışlarının, resmi sıfatlarının gerektirdiği niteliklerle bağdaşır olması gerekmektedir. Devlet memurlarının mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiği ya da kanunla belirlenen suç fiillerinin herhangi birini işledikleri yönünde ulaşan ihbar ve şikayetler hukuk güvenliği kapsamında Valiliğimiz tarafından incelenmekte ve soruşturulmaktadır.

Bu kapsamda, ilimiz Maarif Müfettişleri tarafından 'Bir lisede iki öğretmene ait uygunsuz görüntülerin bulunduğu' iddiasıyla ilgili inceleme - soruşturma çalışmaları başlatılmış, soruşturma sonucunda ilgili kişiler hakkında disiplin ve idari teklifler getirilmiştir.

İlgili haberlerde iddia edildiği gibi 'doğum günü kutlaması ortamında yaşanan bir durumun söz konusu olmadığı' tespit edilmiştir. Yapılan inceleme - soruşturma işlemleri sırasında elde edilen bilgiler, görüntüler ve tanık ifadeleri, 'konusu suç teşkil eden fiillerin okul içinde gerçekleştiğini' ortaya koymuştur." (HABER MERKEZİ)

Doğum günü kutlayan öğretmenlere ‘sarılma’ cezası

Birbirlerine sarıldıkları için öğretmenlere ceza verilmesi Meclis gündeminde

Reklam