02 Ocak 2020 21:13
Türkiye Yazarlar Sendikası, Ömer Seyfettin'i anıyor
Türkiye Yazarlar Sendikası, Ömer Seyfettin'in ölümünün 100'üncü yıl dönümünde "Yaşayan Ömer Seyfettin" sergisiyle yazarı anacak.
Görsel: Kadıköy Belediyesi
Ömer Seyfettin, 100’üncü ölüm yılında Türkiye Yazarlar Sendikası tarafından anılıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) tarafından Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde 4-10 Ocak tarihleri arasında “Yaşayan Ömer Seyfettin” sergisi düzenlenecek. 3 Ocak Cuma günü (yarın) saat 18.00’de yapılacak açılışta Ömer Seyfettin’in yaşamıyla ilgili belgesel gösterimi olacak. Sergide, yazarın kitaplarının en eski baskıları, yaşam öyküsü, yaşadığı yıllardan kalan fotoğraflarıyla öykülerinden seçilmiş kısa metinler yer alacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)