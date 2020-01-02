ÇGD, Bursa Şehir Gazetesini uyardı: Gazetecilik ne bezirgânlık ne hedef göstermektir

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Yönetim Kurulu, Bursa şubesini ve yöneticilerini hedef alan Bursa Şehir Gazetesine uyarı gönderdi. “Gazetecilik ne bezirgânlık ne de hedef göstermektir” diyen dernek, Bursa şubesine ve yöneticilerine yönelik olası herhangi bir olumsuz gelişmede, Şehir gazetesinin yayınlarını sorumlu tutacaklarını duyurdu.

Bursa’da yayın yapan Şehir Gazetesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisinde yapılan imar değişikliğinin ÇGD Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz tarafından bir internet sitesinde haberleştirilerek kamuoyuna duyurulması üzerine Şube Başkanı ve derneği hedef gösterdi.

ÇGD, Şehir Gazetesini “Derneğimize yönelik açık tehditler sadece bir gazetecilik sorunu olarak görülmemeli, nereden cesaret alındığına da dikkatle bakılmalıdır” diyerek uyardı.

ÇGD açıklamasına şöyle devam etti:

“Ülkemizde son yıllarda kanıksatılmaya çalışılan, ‘belli siyasi odaklara’ ya da ‘sermaye grupları’na yakın durmanın sağladığı bir koruma mı söz konusudur! Hakaretler ve tehditler bu kadar rahat nasıl yapılabilmektedir! Bu ve benzeri soruların vakit geçirmeksizin yanıtlanması için ‘Şehir Gazetesi’ adıyla Bursa’da faaliyet gösteren yapının, Derneğimizi hedef gösteren yayınlarına ilişkin yargı makamlarının vakit geçirmeksizin harekete geçmesini beklemekteyiz.

Derneğimizin Bursa Şubesi’ne ve yöneticilerine yönelik olası herhangi bir olumsuz gelişmede, Şehir Gazetesinin yayınlarını sorumlu tutacağımızı buradan duyuruyoruz.” (MEDYA SERVİSİ)

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